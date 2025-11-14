Che botto! Perde controllo auto e finisce contro albero lungo strada San Basilio

Poteva avere gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella mattinata di venerdi 14 novembre lungo la provinciale San Basilio mare in agro di Pisticci. L’auto condotta da una donna è finita contro un albero ribaltandosi. La conducente è rimasta ferita e affidata alle cure del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco di Tinchi, che hanno liberato la donna dalle lamiere.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 06:35 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tinchi (Pisticci), dipendente dal Comando Provinciale di Matera, è intervenuta a seguito di un incidente stradale in località Strada San Basilio Mare.

Il sinistro ha visto coinvolta una donna di 47 anni del posto, la quale, per cause in corso di accertamento, è rovinosamente uscita fuoristrada con la propria autovettura, andando a urtare un albero adiacente alla carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona dell’incidente. La conducente, unica occupante, è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario del 118, che l’ha trasportata presso l’Ospedale di Policoro per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi.

