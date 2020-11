“La Fp Cgil, la Fit Cisl e la Uiltucs – che rappresentano oltre il 90% dei lavoratori addetti alla raccolta e smaltimento rifiuti di Matera – mercoledì 11 novembre 2020 alle 12.00, a seguito di formale richiesta inviata la Comune di Matera, incontreranno l’Assessore Summa e l’Azienda Cosp Tecnoservice, per esaminare le criticità relative al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.”

E’ quanto si legge in una nota a firma dei rappresentanti delle tre sigle sindacali Maragno, Della Luna, Colucci che che così prosegue:

“Purtroppo, le polemiche che imperversano sui giornali e sui social media sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti porta a porta, che sta raccogliendo critiche e riserve riguardo alla sua efficienza e funzionalità, stanno determinando effetti negativi sugli operatori addetti al servizio, i quali vivono sulla loro pelle gli effetti negativi di un modello di organizzazione che presenta enormi criticità.

In questa spiacevole situazione il sindacato non può accettare che le criticità e inefficienze organizzative del servizio si scarichino totalmente sui lavoratori, che costituiscono l’anello debole della catena. Non vorremmo che, alla fine, risultino i lavoratori i soli a pagare le conseguenze di questa situazione.

È appena il caso di ricordare che questi lavoratori sono gli stessi che nella prima ondata di emergenza della pandemia Covid 19 hanno operato – con grande senso di responsabilità – al pari di altri settori strategici, per garantire la salute e la sicurezza dei loro concittadini e lo stesso stanno facendo anche adesso che siamo alle prese con la seconda ondata. Questa volta, con l’aggravante delle enormi criticità rinvenienti dal nuovo sistema di raccolta porta a porta.

I lavoratori meritano RISPETTO!!!

Nella situazione esposta, se nella riunione di mercoledì non avremo risposte su turni di lavoro, mezzi per la raccolta, organico aziendale e lavoratori discontinui, ci vedremo costretti – nostro malgrado – a dichiarare lo stato di agitazione, per tutelare i diritti dei lavoratori.”