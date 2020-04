Con riferimento ai contagi rilevati nella Casa di riposo di San Giorgio Lucano (positivi 12 ospiti e 3 operatori), la Cgil di Matera, unitamente alle federazioni SPI Cgil e FP Cgil, con la nota che segue, chiede alle autorità in indirizzo di operare una immediata verifica circa le condizioni in cui si sta sviluppando l’azione di questa realtà in relazione alle condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli ospiti.

Ecco a seguire la nota:

Al Presidente della Regione Basilicata

All’Assessore Regionale alla Sanità

Al Direttore Generale dell’ASM

Alla Prefettura di Matera

Al Presidente della Provincia di Matera

Al Presidente dell’ANCI Basilicata

Al Commissario prefettizio del Comune di San Giorgio Lucano

Al Direttore della Casa di Riposo di San Giorgio Lucano

Agli organi di stampa

“La Cgil di Matera, unitamente alle federazioni SPI Cgil e FP Cgil, facendo seguito alla precedente nota del 9 aprile 2020 – con la quale si manifestavano alle istituzioni e ai soggetti gestori le preoccupazioni sulla potenziale ed esponenziale espansione del contagio COVID-19 all’interno delle Case di Riposo, in quanto luoghi collettivi particolarmente a rischio – chiedono un intervento urgente e adeguato delle istituzioni e del soggetto gestore per affrontare la situazione di contagio della Casa di Riposo di San Giorgio Lucano.

Bene hanno fatto le istituzioni che governano la gestione sanitaria dell’emergenza, raccogliendo le sollecitazioni espresse dalla Cgil di Matera e di Basilicata, a prevedere la somministrazione dei tamponi nelle Case di Riposo; questa azione deve considerarsi solo come il primo step di una serie articolata di misure finalizzata a mettere in sicurezza tutti gli ospiti, il personale ed il territorio.

Nello specifico, nella Casa di Riposo di San Giorgio Lucano l’avere una situazione di 15 positivi al COVID-19 (12 ospiti su 21 e 3 operatori) determina una situazione di difficoltà igienico-sanitaria e organizzativa-gestionale che deve trovare risposte immediate.

Pertanto, la Cgil, la FP Cgil e lo SPI Cgil di Matera chiedono interventi immediati da parte della Prefettura, dell’ASM, del Commissario Prefettizio e del Soggetto gestore, anche attraverso la costituzione di un TAVOLO TECNICO per verificare:

• lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria <> sottoscritto da CGIL CISL UIL e Ministero della Salute;

• l’adeguatezza logistica e funzionale delle strutture;

• la dotazione di dispositivi tecnologici per assicurare i contatti degli ospiti con i propri familiari per via telematica e video chiamate, per attenuare il senso di isolamento e abbandono;

• l’esistenza di un numero congruo di unità di personale, anche con riferimento ai profili professionali necessari, in ragione della presente situazione di emergenza sanitaria e del modello organizzativo adottato.”

Segretario Generale Cgil Matera – Eustachio Nicoletti

Segretaria Generale Fp Cgil – Giulia Adduce

Segretario Generale Spi Cgil – Angelo Vaccaro