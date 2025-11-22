Cgil: “Troppe disparità. La violenza sulle donne non si contrasta solo con misure securitarie, ma con lavoro stabile e di qualità”

“La condizione femminile in Basilicata è caratterizzata ancora da troppe difficoltà e da serie disparità in ambito lavorativo, familiare, politico e sociale. Solo per citare alcuni dati recenti, è di ottobre scorso il comunicato Eurostat che indica come la Basilicata sia caratterizzata da uno squilibrio occupazionale tra uomini e donne che supera i 29 punti percentuali. Ecco perché sosteniamo e parteciperemo all’iniziativa promossa dal Comune di Potenza il prossimo 25 novembre sulla rete territoriale di aiuto alle donne vittime di violenza in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.” Inizia così una nota della confederazione sindacale in cui si aggiunge che “Come Cgil riteniamo sia necessario investire nel lavoro stabile di qualità e libertà economica delle donne. La violenza, che avviene principalmente dentro le relazioni, non si contrasta solo con misure securitarie. Non basta mettere più pattuglie, servono prevenzione, autonomia economica e una vera educazione al rispetto. Sono necessari finanziamenti strutturali e stabili per i centri antiviolenza, un Reddito di libertà permanente, educazione sessuale e affettiva nelle scuole, formazione nei luoghi di lavoro e politiche che garantiscano salari, servizi e congedi paritari. La violenza si combatte se le donne possono scegliere.

Ogni luogo di lavoro deve essere sicuro, rispettoso e libero dalle molestie. La legge di Bilancio 2026 conferma l’assenza di attenzione sul tema, soprattutto perché non si investe nel lavoro stabile. Sui temi del contrasto alla violenza sulle donne stiamo assistendo a scelte politiche profondamente sbagliate. Dal ddl Valditara, che seguendo un modello conservatore non si occupa come dovrebbe di educazione affettiva e sessuale, fino al tentativo di riportare la pubblicità sessista su taxi e autobus. Anche per questo sciopereremo il prossimo 12 dicembre.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.