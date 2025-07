Cgil: “Tirocinio del presidente del Consiglio regionale inopportuno e segno di assenza di senso delle istituzioni”

“La storia si ripete. Dopo l’incarico, presso l’Asp, come medico specialista presso gli ambulatori di Potenza e Sant’Arcangelo, il presidente del Consiglio regionale di Basilicata trova il tempo e il modo di svolgere uno stage formativo, in regime volontario, presso la Uoc di radiologia dell’Azienda ospedaliera San Carlo.” Lo affermano Fernando Mega e Giuliana Scarano, segretari della Cgil Basilicata, in una nota in cui precisano che “Senza nulla voler togliere alle aspettative professionalizzanti del “medico” Pittella, legate alla sua formazione permanente, e tralasciando l’aspetto, seppur non residuale, dello strumento utilizzato dello stage formativo, che è un tirocinio ritenuto strumento fondamentale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è evidente che ciò stride con le legittime aspettative dei lucani nei confronti di chi riveste il ruolo di presidente del Consiglio regionale.

Ancora una volta, dopo la vicenda dell’incarico in Asp, siamo di fronte a scelte che denotano un’ingiustificabile assenza del senso delle istituzioni che si traduce in comportamenti inopportuni, che compromettono la credibilità stessa delle istituzioni”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.