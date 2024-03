Cgil per i diritti, ricordando Vita Maria e Anna Rosa

Una giornata di sole e con un sorriso su quelle due panchine rosse, davanti alla sede della Camera del Lavoro di Matera, affinchè il sacrificio di Vita Maria e Anna Rosa serva di monito ad altre donne e, soprattutto, agli uomini perchè quegli episodi efferati non si ripetano. Due panchine, un paio di scarpette rosse, e due gradini oltre la sede della Cgil per consigliare, aiutare, quante sono in difficoltà per evitare violenze, soprusi, maltrattamenti dai propri compagni e anche verso i figli. L’inaugurazione delle due panchine è anche questo e tutto l’anno.

L’iniziativa, come ha ricordato il segretario regionale Fernando Mega, serve ad accrescere la sensibilizzazione sui temi dei diritti alle donne e per accrescere la cultura della prevenzione sui rischi di violenze, soprattutto in ambito famigliare. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a rappresentanti sindacali,il sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’assessore comunale alle politiche giovanili Angela Mazzone, che hanno ricordato i servizi messi a disposizione dal Comune e i numeri utili per aiutare le donne. Uno sguardo commosso ai famigliari delle due vittime, entrambe materane, Vita Maria Farina, deceduta il 7 maggio 2000, e Anna Rosa Fontana, morta il 7 dicembre 2010, per mano dei rispettivi ex compagni.



Non sono mancate le parole di sostegno le di un parroco, come don Giuseppe Di Perna, a San Mauro Forte per tanti anni e di recente trasferito a Irsina, abituato ad ascoltare e ad aiutare quanti sono in difficoltà: donne, giovani, anziani e migranti soprattutto. Ascolto e solidarietà e difesa dei diritti (https://giornalemio.it/cronaca/don-giuseppe-e-quellafrica-che-e-venuta-a-fargli-visita-a-vivere-con-lui/), come fa da sempre la Camera del Lavoro cha ricorda l’8 marzo con un convegno (alle 17,00) al Cinema ”Gerardo Guerrieri” sul tema ” C’è ancora un domani? – Quali azioni per contrastare le diseguaglianze e le violenze di genere” (https://giornalemio.it/eventi/la-cgil-con-e-per-le-donne-8-marzo-sulla-strada-dei-diritti/).