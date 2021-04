“Apprendiamo per via ancora non ufficiali che nel nuovo programma di trasporto e mobilità ferroviaria che la Regione Basilicata presenterà a breve per il periodo estivo, si prevede la riapertura della biglietteria a Maratea ma non a Metaponto, nonostante quest’ultima verrà investita da un aumento considerevole di traffico ferroviario da e per la Calabria.

Riteniamo discriminatorio l’atteggiamento dell’assessore al ramo Donatella Merra che penalizza il territorio Materano a vantaggio di quello Potentino nella fattispecie ne confronto di due località marittime di uguale importanza.”

E’ quanto scrivono in una nota congiunta Mario Clemente – Segretario generale Filt Cgil Matera- e Eustachio Nicoletti – Segretario generale Cgil Matera nella quale aggiungono:

“Sosteniamo tra l’altro sia più imminente l’utilità della biglietteria a Metaponto dato che sulla tratta Taranto – Potenza – Napoli – Milano passa la coppia di Freccia Rossa interamente finanziato dalla Regione Basilicata, oltre a due coppie di Intercity, un interregionale Taranto – Napoli e altri servizi su gomma di Ferrovie dello Stato o su ferro che nel periodo estivo risultano molto frequentati.

Reputiamo quindi necessaria, oltre che strategica, l’apertura di tale servizio almeno nel periodo estivo visto che la località dispone sia di personale formato sia di locale logistico adibito per un rilancio del territorio per troppo tempo escluso e abbandonato dai piani regionali.

La costa ionica rappresenta un territorio fondamentale per lo sviluppo turistico della Basilicata e il servizio andrebbe ad aumentare il traffico su ferro degli utenti a partire dal periodo estivo.”