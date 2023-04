Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro a Pulvirenti su sicurezza lavoratori ospedale Matera

I segretari provinciali della FP CGIL, CISL FP e UIL FPL (Massimo Cristallo, Antonia Colangelo e Angelo Coppola) hanno inviato una lettera aperta alla dott.ssa Sabina Pulvirenti con cui chiedono un incontro sulla sicurezza dell’ Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera a seguito degli ultimi episodi di violenza che hanno interessato alcuni Operatori Sanitari. Episodi dall’ASM ridimensionati. Di seguito il contenuto della nota dei sindacalisti:

“Egregio Direttore generale,

i recenti accadimenti che hanno visto diventare bersaglio di episodi violenti alcuni Operatori Sanitari in servizio presso l’Ospedale “ Madonna delle Grazie” di Matera, pongono a tutti noi degli interrogativi riguardo il problema della sicurezza nei luoghi di cura, con la necessità di implementarne i livelli di guardia a salvaguardia della sicurezza non solo dei lavoratori, ma nello stesso momento degli ammalati e dei visitatori. Tale condizione al tempo stesso, salvaguarderebbe l’immagine del Presidio Ospedaliero di Matera .

È però evidente a tutti che l’incremento del fenomeno riguardante le aggressioni nei confronti degli Operatori Sanitari è andato aumentando di pari passo con il taglio di personale e quindi ad una minore funzionalità dell’intero sistema sanitario, e che garantire la sicurezza nei nostri luoghi di cura è diventato sempre più difficile e complesso.

Infatti, anche dal punto di vista normativo, il governo con l’istituzione della Legge n. 113/2020, che reca “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” tenta di dare una risposta alla maggiore esigenza di sicurezza avvertita dal personale medico-sanitario.

L’invito che noi facciamo al Direttore Generale, è quello di aprire con le scriventi Organizzazioni Sindacali uno specifico e più complessivo confronto sull’argomento in modo da poter mettere in atto ogni azione e strategia per avere una panoramica esaustiva sulle soluzioni che l’Azienda intende adottare per garantire la sicurezza sui posti di lavoro a tutela degli Operatori Sanitari.

In attesa di riscontro alla richiesta di incontro, porgiamo cordiali saluti.” Matera, 26/04/2023

FP CGIL CISL FP UIL FPL

Massimo Cristallo Antonia Colangelo Angelo Coppola