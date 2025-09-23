Cgil Basilicata: con Cupparo all’assemblea Uila va in scena “il sistema Basilicata”

“Il governo Bardi ha scritto l’ennesima pagina buia della sua legislatura. La partecipazione dell’assessore Francesco Cupparo all’assemblea sindacale della Uila va contro ogni rispetto della terzietà delle istituzioni e corretto rapporto sindacale. Se l’intento dell’assessore alle Attività produttive è rompere l’unione sindacale, già fortemente compromessa, per creare consenso e mantenere intatto, a discapito del bene dei lavoratori e delle lavoratrici di questa regione, il “sistema Basilicata”, l’obiettivo è stato raggiunto“. È quanto denunciano in una nota i segretari generali della Cgil Basilicata, della Cgil Potenza e della Flai Cgil Basilicata, rispettivamente Fernando Mega, Vincenzo Esposito e Vincenzo Pellegrino. “Vorremmo ricordare all’assessore Cupparo – sottolineano i dirigenti sindacali- che rappresenta tutti i lavoratori, non soltanto quelli delle sigle sindacali utili alla propaganda, in un sistema Basilicata che a questo punto va smascherato e contrastato, dove si fanno gli interessi di pochi a scapito della collettività. In questo rapporto privilegiato del governo regionale con una parte sindacale, a perdere non solo è la credibilità del sindacato tutto, ma soprattutto i lavoratori e le lavoratrici della Basilicata. Mantenere la terzietà nei rapporti sindacali – concludono – è un dovere che troppo spesso questo governo regionale tende a dimenticare, a meno che l’assessore non abbia velleità sindacali all’interno della Uil.

Condanniamo con forza questo uso consortile delle istituzioni, a proprio uso e consumo, che noi denunciamo apertamente e che ci riserviamo di contrastare con gli strumenti tipici di un sindacato che non ha altro interesse se non quello di tutelare i lavoratori tutti“.

