In questi anni la cronaca ci parla sempre più dell’enorme triste flusso di giovani che, pur formati professionalmente e spesso laureati in Italia, sono costretti ad andare all’estero per poter lavorare. Con la quasi certezza che difficilmente si potrà far ritorno per un lavoro in Patria. Esattamente come facevano i nostri padri e nonni negli anni 50 e 60. Come se nulla fosse cambiato da allora.

Diversamente da ciò che fece Rocchina Diluca, quando agli inizi degli anni ’80 (poco più che ventenne), dopo aver faticosamente conseguito una formazione professionale in Germania (a Pfungstadt, una cittadina di oltre 25 mila abitanti, situata nel Land dell’Assia) dove era emigrata piccolissima con i suoi genitori, decise di tornare nel suo paesino del Sud -San Mauro Forte- per avviare una propria attività e rimanervi.

Una scelta di vita rivelatasi felice, una appassionata avventura professionale durata 42 anni che si è conclusa nelle settimane scorse con la chiusura del suo “salone di acconciature“, per naturale cessazione da pensionamento.

L’occasione ci consente di raccontare una bella storia di emigrazione (fortunatamente con biglietto di “andata e ritorno“), delle difficoltà connesse in terra straniera, del rientro nel luogo natio felicemente realizzato, di una soddisfacente, lunga ed apprezzata attività professionale al servizio delle “teste” di diverse generazioni di sanmauresi. Felici di farsi pettinare da Rocchina.

“Era il 1971, avevo 9 anni, quando sono emigrata con i miei genitori a Pfungstadt in Germania” ci racconta lei stessa. “Lì –prosegue– ho frequentato le scuole del obbligo. Volevo studiare lingue ma non fu possibile.”

E allora lei si mise alla ricerca di un lavoro “ma era un problema –dice-ero straniera. Le porte erano chiuse per noi, in quegli anni il governo tedesco voleva mandare a casa gli stranieri. Ma non mi sono arresa, entravo in tutti i saloni in cerca di lavoro .”

Poi, finalmente: “Nel 1977 trovai una coppia di parrucchieri che hanno creduto in me. E da lì ho incominciato il mio apprendistato per questa professione.” Quindi :“Nel 1978 il mio primo debutto in una gara di acconciatura, a cui seguirono altre competizioni.”

Ma, continua Rocchina con il suo racconto: “Io continuavo a lavorare e studiare. La sera dopo il lavoro andavo nel centro Wella, una grande casa mondiale di cosmesi del settore, dove continuavo ad allenarmi per le gare di styling, tagli e acconciature. Avevo passione e tanta la voglia di apprendere tutto sul mio lavoro. Non mi perdevo mai un corso. “E fu così, prosegue, che: “Nel 1980 mi sono diplomata col massimo dei voti. Le gare mi portarono alla conquista della mia prima medaglia d’oro a cui si aggiunsero, poi, un 2, 3, 5, 6 posto e tanti altri premi.”

Ma quando e come fu che Rocchina decise di tornare in Italia? “Fu nel 1983 –racconta– che la vita mi diede una scossa e, per un motivo personale, presi la decisione -importante ma sofferta- di lasciare la Germania e tornare in Italia. Cosi fu che tornai a San Mauro Forte, nel mio paesino, e mi lanciai nell’idea di aprire un salone tutto mio. Tra paura e tanta incertezza.”

Un’idea che si realizzò il “15 gennaio 1984, quando fu inaugurato il mio salone che costituì una novità per il paese, considerato che era per uomini e donne. Una novità che fece discutere un pò all’inizio, ma che poi funzionò bene, con il lavoro che non è mai mancato. Anche perché quel lavoro lo ho amato ed ho sempre messo tanta passione in quello che ho fatto.”

” La mia clientela –racconta ancora soddisfatta– era una grande famiglia. Ho pettinato modelle per sfilate di vestiti da sposa ed anche le ragazze che calcavano la passerella di Miss italia nelle selezioni locali. Nelle giornate con pochi clienti mi sono dedicata a ideare acconciature, dando sfogo alla mia creatività. Così tutte le spose erano lì da me, per quell’importante giorno. Io sono stata per loro un’amica a cui affidarsi. Spose allegre, spose nervose, ma alla fine sempre contentissime del lavoro svolto per loro.”

“Sono passati così 42 anni –conclude la sua narrazione Rocchina– in cui ho dato anima e cuore, e tanta professionalità. Neppure una fastidiosa tendinite a entrambe le mani e poi l’episodio di due polsi fratturati, sono riusciti a farmi mollare. Amavo così tanto il mio lavoro che non mi sono arresa. Chiudo ora il negozio, con tanto dispiacere e tristezza, ma non smetterò di ringraziare tutti i miei clienti che mi hanno dato una enorme fiducia. A loro va il mio grazie di cuore.”

E con un “Caro Vito, questo è la mia storia” che si congeda Rocchina dal racconto della sua professione di una vita. Con il legittimo orgoglio di chi ha attraversato con impegno, sacrificio e soddisfazione i flutti di una navigazione che l’ha portata sino a questo significativo traguardo.

Ora per lei si apre un nuovo lungo capitolo da interpretare e vivere con altrettanta passione ed un po’ di spensieratezza in più. Auguri, dunque, per queste nuove tantissime pagine del libro della vita che aspettano tutte di essere positivamente riempite.