Da domani 2 marzo entra in vigore il nuovo DPCM che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Coronavirus: https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-53955&key=f082fa0f8b244fec45ad161ee7e072b3

La FIMMG di Basilicata, con questa nota a firma del Dott. Erasmo Bitetti -Responsabile comunicazione FIMMG -Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, richiama l’attenzione su alcuni aspetti del provvedimento:

“L’articolo 1 riguarda solo i Comuni elencati nell’allegato 1 del DPCM, a maggior rischio di contagio.

L’articolo 2 riguarda solo le Regioni elencate nell’allegato 2 del DPCM (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).

Gli articoli 3 e 4 riguardano l’intero territorio nazionale.

Merita una particolare attenzione la disposizione contenuta all’articolo 4 che ritorna su quanto previsto nel precedente DPCM del 25 febbraio in merito al certificato di riammissione a scuola specificando che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Quindi rispetto a quanto previsto nel DPCM del 25 febbraio, giudicato “una follia ed una inutile pratica burocratica” dal Segretario nazionale della FIMMG Silvestro Scotti, il certificato va rilasciato solo se l’assenza riguarda una malattia infettiva soggetta a notifica, quindi inclusa nell’elenco di tali patologie (vedi allegato) di durata superiore a 5 giorni.

Tra le patologie soggette a notifica obbligatoria è presente l’infezione da virus influenzali potenzialmente pandemici, come il Covid-19, pertanto la certificazione di rientro a scuola sarà da rilasciare nel caso di soggetti a cui sia stata confermata tale infezione, dopo guarigione ovviamente dichiarata e accertata dalle autorità sanitarie competenti prima che dal medico di medicina generale.”