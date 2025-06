Certificati anagrafici. Ad Altamura 4 totem per non fare file e perdete tempo

In attesa che spid, carta di identità elettronica e altri sistemi che spaziano dalle APPlicazioni al web dedicato, incontrino il favore della gente, il Comune di Altamura ha pensato bene di attivare quattro totem con un servizio digitalizzato per la richiesta e il rilascio dei certificati anagrafici. Sono stati installati presso il Servizio Anagrafe e Toponomastica – Via Madonna della Croce, 189;il Servizio Urbanistica– Piazza Repubblica, 8;l’Ufficio del Giudice di Pace– Piazza F. Santoro Passarelli e il Centro Sociale Polivalente per Anziani “Simone Viti Maino”– Viale Martiri del 1799, 5A.. Più semplice di cosi….



Nuovi quattro totem interattivi per certificati anagrafici

Sono stati inseriti in Città altri quattro totem interattivi digitali, da cui è possibile richiedere il rilascio di tutti i sedici certificati anagrafici, attraverso la CIE. Questi sportelli si aggiungono ad altri due già esistenti, per un totale di sei sportelli.

I nuovi totem sono stati posizionati presso:

• il Servizio Anagrafe e Toponomastica – Via Madonna della Croce, 189;

• il Servizio Urbanistica– Piazza Repubblica, 8;

• l’Ufficio del Giudice di Pace– Piazza F. Santoro Passarelli;

• il Centro Sociale Polivalente per Anziani “Simone Viti Maino”– Viale Martiri del 1799, 5A.

Attraverso il monitor touch screen, tutti i cittadini possono scegliere e selezionare diversi certificati anagrafici disponibili per se stessi e per un componente del proprio nucleo famigliare. Fra i certificati da poter richiedere ci sono quello di nascita, di matrimonio, di unione civile, di stato di famiglia, di residenza, di stato civile, di stato libero, di cittadinanza, di residenza in convivenza e altri.

È possibile richiedere certificati in esenzione, ma anche in bollo, purché l’utente sia munito di marca da bollo in corso di validità. I certificati saranno timbrati digitalmente e dotati di QR CODE per consentire ai destinatari di verificarne la validità secondo le ultime norme dell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Il certificato potrà essere stampato in pochi secondi oppure inviato ad un indirizzo mail indicato.

“L’Amministrazione Comunale – sostiene il Sindaco Petronella e l’Assessore Petrara, con delega alla digitalizzazione e ai servizi al cittadino – ha valorizzato il servizio, nell’ottica della digitalizzazione così da ottenere i certificati in modo più veloce o anche tramite l’app Smart ANPR, accedendo con SPID. Sono stati individuati nuovi punti nevralgici e vicini alle esigenze di tutti i cittadini. In questo modo si eviteranno lunghe file agli sportelli e, continuando a digitalizzare altri servizi in più ambiti, garantiremo sempre maggiore accessibilità”.

