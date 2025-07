“certe donne” raccolta poetica di Stefania Martani pubblicata da Altrimedia Edizioni

Altrimedia Edizioni è orgogliosa di annunciare l’uscita di Certe donne, la raccolta di poesie di Stefania Martani, un’opera che dà voce ai moti più profondi dell’animo umano, esplorando il dolore, il desiderio, la maternità, la memoria e la rinascita.

“Certe donne” è un viaggio poetico nella complessità dell’identità femminile, nel ciclo della vita, nelle relazioni affettive e familiari, ma anche nell’oscurità dell’abbandono, nella solitudine e nella lotta per trovare luce e significato. Con versi vibranti e ricchi di immagini evocative, l’autrice dipinge una realtà intima e al tempo stesso universale, in cui ogni lettrice e lettore può riconoscersi.

Le poesie si muovono con coraggio tra i chiaroscuri dell’anima, passando per il dolore della perdita, la maternità vissuta e sofferta, il rapporto con il padre, l’amore idealizzato o deluso, fino a un dialogo costante con la natura che si fa madre e matrigna, rifugio e specchio dell’esistenza.

Nella prefazione a cura della psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Chiara Gambino, si legge:

“Certe donne è una raccolta di poesie d’amore – inteso a trecentosessanta gradi – piene di passione, affanno, tristezza ed esultanza. La poesia diventa barca e approdo, respiro e lotta, canto e grido.”

Stefania Martani è una donna dai mille ruoli: docente, madre, artista della parola. Nei suoi versi si intrecciano esperienze personali e riflessioni profonde sulla condizione umana, sempre attraversate da una sensibilità acuta e una forza espressiva fuori dal comune. Definita per scherzo “l’Alda Merini del ventunesimo secolo” – definizione che lei respinge con modestia, ma che i lettori capiranno leggendola, Stefania Martani conferma con questa silloge di essere una voce potente, lirica, autentica.

Stefania Martani, laureata in Lettere, docente di Latino e Greco, coltiva da sempre la scrittura come mezzo di esplorazione dell’esistenza. Le vicende personali non prive di difficoltà e sacrifici hanno plasmato e dato forza a questa silloge di autentiche meraviglie

