Cerimonia di premiazione XVIII concorso scolastico nazionale

Una cerimonia di premiazione presso la Sala Conferenze Casa di Spiritualità S. Anna – Matera, Mercoledì 7 giugno 2023 ore 9,00-12,30, concluderà la XVIII edizione del Concorso scolastico nazionale, indetto dal Serra International Italia, che quest’anno focalizza la riflessione delle scuole primarie e secondarie di I e II grado sul tema“Il perdono e la pace a partire dal cuore dell’uomo”.

Saranno premiati prima i vincitori delle scuole partecipanti a livello locale (dalle 9,00 alle 10,30), successivamente (dalle 10,45 alle 12,30) saranno premiati i vincitori della competizione a livello nazionale selezionati tra quelli che hanno vinto nelle scuole locali.

Nella prima parte (dalle 9,00 alle 10,30) di premiazione interverrà in qualità di moderatrice Lucrezia Carlucci, coordinatrice del concorso scolastico del Serra Club di Matera, e don Michele La Rocca, delegato episcopale per la cultura, la pastorale della Scuola, dell’Università, la pastorale del Laicato che tratterà il tema del perdono attraverso una catechesi musicale con i ragazzi delle scuole di I e II grado .

Nella seconda parte (dalle 10,45 alle 12,30), con la moderazione di Margherita Lopergolo, coordinatrice del concorso scolastico nazionale del Serra International Italia, interverranno per i saluti e la successiva premiazione dei vincitori nazionali la presidente nazionale del Serra Italia Paola Poli, l’arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e Milena Caldara, Governatrice del Distretto 73 (Puglia e Basilicata) del Serra International Italia. Questa fase della cerimonia sarà seguita anche in collegamento on line a livello nazionale.

I video multimediali sono a cura di Sabatina Matera.

Durante la cerimonia sarà premiata anche la vincitrice nazionale del Contest Fotografico ed. 2023, indetto sempre dal Serra International Italia, denominato “Pace a tempo indeterminato”, sezione over 21, Rosa Fioriniello di Montescaglioso ( MT).

I 18 club che hanno partecipato, le 120 scuole, i 230 docenti referenti, con quasi 5000 alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, dal Nord al Sud, dalle grandi città o dai piccoli paesi, hanno evidenziato una caratteristica che li accomuna tutti: la grande qualità del lavoro, il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nel percorso progettuale, dalla fase di formazione alla realizzazione del prodotto finale, la voglia e la curiosità di inventare dei docenti. Il concorso scolastico è risultato, ancora una volta, la prova di una grande ricchezza, quella custodita nell’unicità di ogni individuo, fatto di spirito e corpo, intelligenza, sensibilità, senso estetico, responsabilità personale e valori spirituali, capace di esprimere il proprio vissuto personale condividendo pensieri ed emozioni attraverso una grande carica di fantasia e inventiva.

Il carico di lavoro è stato sicuramente enorme per la giuria nazionale composta da Piergiorgio Aquilino, Elena Muraco, Vera Pulvirenti, Antonietta Bonarrigo, Mery Semprini, Maria Lo Presti che ha dovuto scegliere 9 vincitori, con grande difficoltà di fronte alla straordinarietà di ognuno.