Domenica 23 gennaio 2022 alle ore 11 al teatro Guerrieri di Matera è in programma la cerimonia di premiazione del concorso a premi Be Right Christmas, dedicato alle installazioni luminose e creative realizzate nella città di Matera durante il periodo natalizio. Tre le categorie in concorso: abitazioni private, pubblici esercizi, strutture ricettive/sale ricevimenti. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e il materano Claudio Angelastro, vincitore del concorso online su Facebook con 855 preferenze. Il concorso è stato ideato e organizzato da Carlo Iuorno, titolare dell’impresa Be Sound e membro fondatore dell’Accademia della Luce di Matera, partner scientifico dell’evento.

L’evento di premiazione, che sarà condotto dall’attore Cosimo Frascella, coadiuvato dall’ideatore Carlo Iuorno, offrirà al pubblico alcune performance di danza contemporanea a cura della Compagnia Oltredanza che porterà in scena uno dei suoi ultimi lavori a tema natalizio “Finding Christmas”.

La giuria, che spiegherà i parametri utilizzati per le valutazioni, è stata composta dall’assessore comunale alla cultura Tiziana D’Oppido, dal presidente dell’Accademia della Luce di Matera, Emanuele Frascella, dall’architetto Alessandro Tortorelli, dal lighting designer Giusi Dezio, dall’artista Francesca Cascione e dal giornalista e direttore di SassiLive.it, Michele Capolupo.

L’ingresso sarà gratuito nel rispetto delle normative Covid19 e sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook SassiLive.it e sulla pagina Youtube Be Sound Matera.

Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Matera (partner sostenitore e patrocinio), Be Sound (Main Sponsor), Accademia della Luce Matera (Partner scientifico), Opera Luce Matera (Partner) e il media partner SassiLive.