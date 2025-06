Cerimonia di Apertura all’auditorium Gervasio della Festa della Bruna 2025

Dopo la presentazione nazionale a Roma, nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, Matera riaccende i riflettori per la sua festa più importante: sabato 14 giugno alle 11.00, all’Auditorium Raffaele Gervasio, si terrà la cerimonia di apertura della 636ᵃ edizione della Festa della Bruna.

Questo evento segna l’inizio di un mese di appuntamenti tra devozione, cultura e spettacolo, che porteranno al momento clou del 2 luglio. La programmazione di quest’anno si distingue per novità, contaminazioni e riletture della tradizione, senza perdere il legame con le radici.

Parteciperanno, in rappresentanza delle istituzioni e degli enti organizzatori:

il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

l’Assessore regionale Cosimo Latronico

il Prefetto di Matera, Cristina Favilli

il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini

il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti

il Direttore generale di APT Basilicata, Margherita Sarli

il Delegato dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Francesco Di Marzo

il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del programma di questa edizione dedicata al tema giubilare: “Mio Signore e mio Dio, Tu mia speranza”.

Saranno presentati i protagonisti della festa e le iniziative speciali: Francesca Cascione, creatrice del Carro Trionfale, con Mariano Iacovone, presidente degli Angeli del Carro; Alessia Mingione e Mariangela Consoli, designer e creatrici delle magliette ufficiali della Bruna 2025; per l’Hub Perrone, saranno presenti Francesco Perrone, Filippo Villone e Pietro Cicorelli.

Fabrizio Perrone, storico dell’arte e curatore della mostra “AMICTA” sugli abiti storici della Madonna della Bruna, presenterà l’evento in programma dal 17 giugno.

Nel ricco programma dell’evento inaugurale, presenti anche:

· Nisia Martino, imprenditrice e main sponsor del progetto “Storia di donne”

· Marco Pelosi, storico e vicedirettore del Museo Diocesano di Matera

· Luciano Panettieri, imprenditore e promotore dell’evento sportivo con Pegasus Gym & Boxing Club

Interverranno, inoltre, esponenti di alcune associazioni storiche della festa: Cavalieri della Bruna, Auriga e Confraternita dei Pastori.

Non mancheranno, infine, Francesco Vena per Amaro Lucano, Angela Martino, presidente di Confesercenti e Assopanificatori, che presenterà la mostra sul pane, e il professor Luciano Cotrufo di Pielle Matera, promotore dell’iniziativa “Minibasket in piazza”.

La cerimonia sarà l’occasione per raccontare il programma liturgico, culturale e tutte le anime che fanno della Festa della Bruna un evento collettivo, corale e identitario. Un mese di appuntamenti e tradizioni che si concluderà il 2 luglio con lo “strazzo” del Carro Trionfale, simbolo potente di fede e rinnovamento.