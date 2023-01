C’erano anche Team e Aiko ai ”Campanacci”

Nei loro paesi i rintocchi delle campane, di altre dimensioni e fattura, hanno altri suoni e hanno un significato preciso: a volte di tristezza, a volte di felicità, di allegria come accade in Basilicata o a San Mauro Forte, il piccolo centro del Materano, dove a ridosso della ricorrenza di Sant’Antonio Abate si tengono i raduni dei liberi suonatori di ”Campanacci”. E così i giovani studenti, Team della Tailandia e Aiko del Giappone, hanno provato l’ebrezza e l’esperienza fragorosa dei ”campanacci” , grazie a Remo e a Sylvia ”volontari” di Intercultura. Una esperienza apprezzata, a giudicare dai volti felici e dalla foto di gruppo. Di certo non dimenticheranno e porteranno nel cuore e nelle orecchie…quel ritmico suoni di campanacci in metallo, un tempo portati al collo di buoi e vacche lungo i pascoli della collina e della montagna materana. E non è escluso che l’anno prossimo a San Mauro, o Saint Mauritz come la chiamano i compaesani, Team e Aiko non organizzato un gruppo di suonatori composto da giovani studenti del loro paese, guidato da Remo e Sylvia naturalmente…