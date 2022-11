“C’era un ragazzo” come Pietro …tra i cunicoli dei Vietcong

Le note di una nota canzone di Gianni Morandi, ripresi dalla pasionaria di mille battaglie Joan Baez in un concerto del 1970 all’Arena civica di Milano e in un long playing, non possono che aprire il capitolo dei ricordi di un giovane materano militante come Pietro Centolanza, che scese in piazza il 12 dicembre 1969 con altri compagni per protestare contro il massacro eseguito da militari statunitensi nel villaggio di My Lai in Vietnam. Quel “Ta-ta-ta’’ della mitraglia non suona più dopo la resistenza e la vittoria dei vietcong (come li chiamavano gli americani) guidati da Ho Chi Min.



Da allora di acqua ne è passata lungo il “Me Kong’’, il fiume della libertà, e nel 2018 Pietro si è recato nella vecchia Saigon ( oggi Ho Chi Minh City) per visitare quella rete di cunicoli estesa per 70 chilometri che consentì alle truppe vietnamite di organizzare la controffensiva e di sconfiggere gli occupanti. Una guerra avversata anche negli Stati Uniti, con tanti rifiuti eccellenti di giovani ( ricordiamo il pugile Cassius Clay, poi Muhammad Ali dopo la conversione all’Islam). La pace lungo il Me Kong ieri, come oggi lungo le sponde dei fiumi asiatici, africani o d’Europa. Il pensiero non può che andare agli insegnamenti della storia, alle logiche di sopraffazioni, sfruttamento, di imperialismo ieri e di globalizzazione oggi. C’era e c’è un ragazzo…che come Piero non può che commuoversi, con una lacrima che ricorda il massacro di My Lai.



Il Me Kong

Era il dicembre del 1969. Quel giorno, il 12 del mese (ho ricostruito nei miei ricordi che dopo una settimana sarei sceso a Grassano per le feste di Natale) dopo aver sostenuto l’esame di Antropologia Culturale di cui avevo seguito le lezioni del professor Tullio Tentori, ero stato all’ennesima manifestazione contro la guerra nel Vietnam che durava ormai dal 1955. Quindi, stanco, con la gola gonfia per le imprecazioni incazzate che avevo urlato contro gli Stati Uniti, mi ero adagiato sul letto perché l’indomani avrei dovuto prendere il treno delle cinque per recarmi a Trento e seguire le ultime lezioni all’università prima delle feste.

Non ci fu bisogno della sveglia perché fui svegliato da violenti colpi alla porta dell’appartamento in cui vivevo a Verona. Era Gigi, il mio importante amico universitario: “Quei bastardi di Americani stanno facendo macello di civili in Vietnam!” Urlò pieno di rabbia. “Loro stessi stanno cominciando a confessare, a tirar fuori tutti i loro macelli! Bastardi! Bastardi!” Rosso in viso, scosso in tutto il corpo, piangendo forse, continuava a urlare: “Civili, Bambini, stupri! Prove inequivocabili! Stanno venendo fuori foto orribili. Un macello dietro l’altro! Andiamo all’università! Vestiti! Sbrigati! Sbrigati!” E si avviò per le scale fuggendo.



Facevamo parte di un collettivo politico e senz’altro avremmo dovuto affrontare l’argomento per decidere cosa fare.

Erano state pubblicate foto del massacro di un villaggio, My Lai, avvenuto nel marzo di un anno prima e alcuni soldati americani, distrutti dal rimorso, avevano cominciato a denunciarne lo scempio. Se avevano il bisogno di raccontare vuol dire che era stato uno sterminio veramente brutale e del tutto immotivato.

In molti, di fronte al volto di una bimba disperata, piangemmo consci della nostra impotenza.

Vennero pubblicate immagini sconvolgenti dei macelli in altri villaggi, dei corpi di civili, bambini, donne accatastati e abbandonati come fossero cenci inutili, del fiume Me Kong insanguinato. Rosso. Tinto rosso di sangue.

Sognai il fiume Me Kong per molto tempo. Non erano sogni, erano incubi che a mala pena riuscivo ad esorcizzare continuando a partecipare alle manifestazioni e alle assemblee di protesta.



I Viet Kong, condotti da Ho Chi Minh, vinsero. Saigon, governata dagli americani, cadde nel 1975, ad aprile, e la guerra finì sentenziando una sonora batosta per gli Stati Uniti. Cadde il governo del Vietnam del sud e avvenne la riunificazione politica di tutto il Paese sotto la dirigenza di Hanoi.

Cinquanta anni dopo, nel 2018, mi è capitato, non a caso in verità, di fare un viaggio in Vietnam, nel Laos e In Cambogia attraverso le cui terre scorre il Me Kong.

Scesi dall’aereo a Saigon tremando di emozione ripensando alla guerra di resistenza contro gli Stati Uniti dei vietnamiti. Seppi che i combattenti vennero chiamati Viet Kong dagli americani forse in segno di spregio ma che col tempo sarebbe divenuta una definizione gloriosa.

La guida, il suo nome è Tam, che tra l’altro parla molto bene l’italiano, mi condusse a visitare i luoghi più significativi della resistenza del popolo vietnamita contro l’invasore americano.



Ovviamente mi accompagnò lungo i tunnel, le gallerie, gli anfratti, i cunicoli, le stanze sotterranee che si estendono per settanta chilometri sotto Saigon da cui i Viet Kong sferravano gli attacchi agli invasori e, per mezzo dei quali, vinsero la guerra. Da questi cunicoli improvvisamente potevano uscire grazie ad aperture camuffate e tendere imboscate oppure azionare meccanismi per attivare trappole mortali: molti americani tornavano a casa definitivamente amputati o gravemente feriti dalle lame taglienti o dagli aculei che inaspettatamente saltavano fuori come fiori velenosi dalle viscere della terra. Immagino lo spavento degli americani o di chiunque quando improvvisamente si trovi di fronte a un nemico che sputa odio da tutto il corpo estrosamente ornato di foglie e arbusti che spuntano da ogni parte del corpo. Nei cunicoli si svolgeva la vita dei resistenti, centinaia e centinaia di vietnamiti di tutte le età, infanti, bambini, mamme, padri, maschi e femmine, essendo attrezzati per cucinare, dormire, trascorrere il tempo libero, leggere, amare, giocare. Le scarpe, di tutte le dimensioni, per piccoli e adulti avevano la suola che lasciava impronte equivoche: chi le indossava, secondo le necessità strategiche, poteva non indicare la direzione del cammino ma quella opposta. I fumi dei fuochi accesi per i cucinati venivano fatti fuoriuscire con sbuffi che si spargevano parallelamente al terreno in modo che non dessero segnali della presenza dei Viet Kong. I boschi apparivano integri, i prati immacolati, e invece sotto gli alberi secolari, sotto l’erba verde, e sotto i cespugli c’era il brulichio della vita di un popolo che, tutto intero, unito, combatteva. Tam mi fece presente che per poter scrutare ed esaminare il terreno gli americani usavano i defoglianti i cui effetti, a distanza di cinquant’anni, perdurano tant’è che molte parti dei boschi non si sono ancora del tutto stabilizzati.

In una pausa durante quella visita chiesi a Tam, che all’epoca dell’occupazione americana era poco meno che adolescente, come si prefigurava la vita, qualora avessero vinto gli americani. Le sue testuali parole in risposta: “Allora c’erano i ricchi, ora siamo tutti uguali … più o meno. Comunque non ci sono grosse differenze. Io, che pure ho studiato, sto bene come sta bene un operaio o un contadino. Comunque la storia di Saigon sarebbe stata diversa”.



Il Me Kong l’ho visto in un altro viaggio, in Laos a Luang Prabang, la Firenze del Sud Est asiatico, con i suoi tetti rossi. Già atterrando con l’aereo lo avevo scorto dall’alto maestoso e immenso come un mare attraversato da imbarcazioni e chiatte. Poi, quando attraverso lunghe scale sono sceso fino a lambirne le acque, ho dovuto chiudere gli occhi nel tentativo di sottrarmi alle immagini che mi tornavano in mente … di quelle acque rosse di sangue … di quelle urla … di quei volti bellissimi di bambini … di quegli occhi straziati dall’orrore …

Confesso: mi sono inginocchiato e ho pianto.