Centro linguistico “In Other Words” di Tricarico che ha vinto la categoria “Making a Difference in a Digital World”

Il centro linguistico ,“In Other Words”, diretto a Tricarico da Flavia Pia Mestice, con il supporto del Centro d’esame IT997, English Express Italy di Bari, ha vinto la categoria “Making a Difference in a Digital World”, per il segmento scuole private, ai “Preparation Centres Awards”, che premiano le migliori storie di chi ogni anno ha un impatto nella vita degli studenti, riflettendo i valori che Cambridge University Press & Assessment porta avanti, insieme all’università di cui fa parte: inclusione, innovazione, empowerment ma, soprattutto, un’incrollabile fiducia nell’educazione come principale strumento per il progresso della società. In tre parole: making a difference, fare la differenza. Questo premio, giunto alla decima edizione, ha visto 17 scuole, pubbliche, paritarie e private, premiate in sei diverse categorie: “Making a difference in a digital world”, “English teacher who makes a difference”, “Language school that makes a difference”, “Making a difference in primary”, “Making a difference in middle school”, “Making a difference in upper secondary”. La premiazione si è svolta il 20 novembre scorso nella splendida cornice di Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn. All’evento hanno presenziato anche David Burton, viceambasciatore del Regno Unito in Italia e Davide D’Amico, direttore per l’Innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del merito, testimoniando come l’inglese continui ad avere un ruolo primario nel commercio, nelle relazioni internazionali e nel mondo digitale. La storia di Flavia Pia Mestice ha colpito per la capacità di trasformare ogni lezione in un’esperienza multisensoriale, in cui la creatività diventa il motore dell’apprendimento. Attraverso narrazioni, giochi di ruolo, abilità, musica, giochi e cucina, la scuola realizza un ambiente sempre stimolante, fortemente arricchito da esperienze digitali innovative. Tra queste, spicca particolarmente l’utilizzo di una risorsa sviluppata da Cambridge in collaborazione con Microsoft: “English Adventures with Cambridge”, integrata all’interno del celeberrimo videogioco “Minecraft”. In un territorio geograficamente meno connesso rispetto ad altri, il digitale diventa uno strumento di inclusione e di apertura verso nuove opportunità. “In Other Words” è anche il primo centro di preparazione in Basilicata e tra i primi nel sud Italia a introdurre l’uso di visori di realtà virtuale, permettendo agli studenti che non possono viaggiare di esplorare comunque città, culture e contesti reali senza uscire dall’aula. Inoltre, la scuola ha completamente digitalizzato tutti gli esami, rendendo l’esperienza d’esame più accessibile, moderna ed efficiente per tutti i candidati.

