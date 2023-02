Centro Geriatrico Matera, l’8 marzo, Commissione per verifica dei requisiti

“Si riunirà l’8 marzo prossimo la Commissione designata per la verifica dei requisiti del Centro Geriatrico Matera srl ai fini dell’accreditamento istituzionale di I livello legato ai percorsi assistenziali. Il team regionale che effettuerà l’audit sarà composto dal dott. Eustachio Pisciotta dell’Asm e dalla dott.ssa Lucia Falanga dell’Asp, oltre che dalla team leader Angelina Lettieri della Direzione generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata.” E’ quanto si apprende da una nota della Regione Basilicata e che accende una luce sulla questione che preoccupa in primo luogo l’utenza i cui familiari si sono associati al sit in svoltosi ieri dinanzi alla struttura (https://giornalemio.it/cronaca/il-1-marzo-si-avvicina-ma-per-il-centro-geriatrico-ancora-nulla/).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.