Centro Enea di Rotondella, inaugurata la nuova fermata delle corse Cotrab

E’ stata ufficialmente inaugurata nei giorni scorsi, alla presenza del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, del consigliere provinciale, Giovanni Desantis e di Giambattista Labattaglia, responsabile gestione centro Enea Rotondella, la nuova fermata bus,previstaall’interno del centro Enea della Trisaia di Rotondella, nata da una concreta azione sinergica tra Provincia di Matera, Regione Basilicata, Enea e Cotrab.

“Con questo servizio – ha spiegato Marrese – andiamo incontro alle esigenze dei cittadini e, in particolare, di tutti i pendolari, ivi compresi di coloro che lavorano nel centro della Trisaia. Abbiamo raccolto segnalazioni e richieste facendole nostre e trasmettendole al Cotrab e agli enti deputati. Grazie al lavoro svolto dal consigliere provinciale delegato, Francesco Mancini, del consigliere Desantis e dell’Ufficio Trasporti della Provincia di Matera, siamo riusciti a rendere concreta una esigenza palesata dal dirigente Enea,Labattaglia, che ringrazio. Mi fa, inoltre, piacere rimarcare lo spirito collaborativo del Cotrab e della Regione Basilicata.Impegno e spirito sinergico che hanno dato i loro frutti, a conferma che in tutti i campi è opportuno lavorare in modo collaborativo e senza fraintendimenti”.

Soddisfatto anche il consigliere provinciale Desantis, il quale ha ringraziato “il presidente Marrese, che preso a cuore come suo solito la questione,Francesco Mancini, consigliere provinciale delegato per i Trasporti e le Infrastrutture, Labattaglia e l’Ufficio Trasporti della Provincia. Offrire nuovi servizi ai cittadini è, da sempre, la mission della Provincia di Matera e del suo presidente”.

Il dettaglio delle linee che prevedono fermate presso il centro Enea e i rispettivi orari sono consultabili sul sito www.sitasudtrasporti.it