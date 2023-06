Cento candeline per mamma Grazia

Il segreto per tagliare il traguardo di un secolo? Ma il lavoro, naturalmente, una buona alimentazione e tanti buoni principi che ha trasmesso ai sei figli Angela Maria, Antonio, Giuseppe, Nina, Angelo, Carlo e ai 17 nipoti, che le hanno dedicato una bella festa. E Grazia Centonze, nata a Miglionico ( Matera) e a Matera dal 1966 ha ricevuto -tra i tanti- gli auguri del sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi; e della città del Malconsiglio Francesco Comanda . Mamma Grazia mangia di tutto, senza esagerare, e non prende farmaci. Vive con una figlia e si interessa di tutto. Del resto non saprebbe starsene ”con le mani in mano”. Ha lavorato sempre. Ci hanno raccontato che lei, orfana di padre all’età di 10 anni, e con altre sorelle più piccole, fu provata da una infanzia difficile. Ebbe anche una ”febbre” violenta, come accadeva in passato che alla fine divenne il suo vaccino naturale…tanto da renderla più forte. Andava nei campi, e spesso di nascosto dalla mamma che non voleva, a ”spigolare” , a raccogliere le spighe di grano, per farsi la dote. Sempre in movimento e si è impegnata anche nel sindacato per i diritti delle donne. A ricordarlo una targa consegnata dal segretario dello Spi Cgil, Eustachio Nicoletti .E’ stata una brava cuoca tanto preparare il ‘pan di spagna’ al camino, faceva pane e orecchiette che allettavano anche i pugliesi. Tra questi anche un rappresentante di biancheria, per la dote, originario di Bitonto (Bari) che le chiedeva di preparargli pane e orecchiette…Uno dei tanti episodi della sua vita intensa e di una famiglia portata avanti con il marito Raffaele Giannella, insieme ai figli e l’adorano per i preziosi consigli che continua a dar loro. Dignità e lavoro. Grazie mamma (e nonna) Grazia. Un esempio per tanti.