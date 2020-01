Il calendario, a cui ha collaborato il Comitato del Centenario, è stato presentato il 9 gennaio. A realizzarlo I.C. “R.Leone” in occasione del Centenario di Marina di Ginosa.

Il tabacchificio, scene di Pasquetta in pineta, il faro, la spiaggia, la ferrovia. Tutto immortalato in fotografie di repertorio e attuali, affiancate da elaborati realizzati direttamente dagli alunni. Così si compone il calendario 2020 realizzato dagli alunni.

<<Le immagini che formano il calendario non sono solo impresse su carta, ma anche nella memoria di tutti noi, dei nostri papà, nonni e bisnonni – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – sapere che simili foto ritraenti paesaggi, edifici e spaccati di vita di un secolo fa continuano a vivere e a essere guardate su pareti di uffici, soggiorni e cucine scalda il cuore ed emoziona.

L’obiettivo del Centenario è proprio quello di ritrovare e riscoprire l’identità marinese e, grazie a simili progetti, che attraversano la storia, il tempo e i ricordi di migliaia di persone, ci stiamo riuscendo passo dopo passo. E non siamo che all’inizio delle celebrazioni di questa importantissima ricorrenza per Marina di Ginosa la sua comunità>>.

Prossimo appuntamento sabato 11 gennaio alle ore 19,30 presso la Chiesa “Maria SS. Immacolata” per la Cerimonia Finale del 2° Concorso Poetico Letterario organizzato dall’associazione Il Filo delle Arti.

Sabato 18 gennaio, invece, presentazione del volume “Dal borgo di fondazione a podere abitato’’ dell’architetto Giuseppe Francesco Rociola alle 17,30 presso il Palazzo della Delegazione.