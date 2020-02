Proseguono anche a Marzo le celebrazioni del Centenario di Marina di Ginosa.

Ecco il calendario degli eventi in programma:

03.2020 – GARA NAZIONALE, MEZZA MARATONA 13° Trofeo dalle Gravine al Mare.

All’interno della gara ”La 5 Km DEFIBRILLANTE”. Eventi realizzati dalla ASD Runners Ginosa – partenza da viale Pitagora ore 9:00.

03.2020 – “M’ILLUMINO DI MENO”ciclopasseggiata di comunità per accendere la sostenibilità.

In collaborazione con le associazioni Associazione TsèTsè, Associazione “Cittadinanza Attiva Marinese”, LeAli Associazione Socio Culturale Marina di Ginosa 2018, Il Filo delle Arti, Commercianti Sviluppo e Promozione Marinese, Pro Loco Luigi Strada Marina di Ginosa, GenusiaBikeTeam, ASD Runners Ginosa, Biblioteca Civica di Ginosa e Marina di Ginosa, Comune di Ginosa.

Programma:

– 16.45 Biblioteca “Giulio Ranaldo”: Letture per i più piccoli;

– 17.00 – 19.00 Ciclopasseggiata di comunità.

La partecipazione è gratuita (per questioni organizzative la prenotazione è obbligatoria, contattare il numero 3487792477 o 3394659640).

03.2020 – “CAMMINATA ROSA” realizzata dall’Associazione Sviluppo e Promozione Marinese – Percorso tra le vie storiche e i luoghi identitari marinesi.

Programma:

raduno Parco Comunale ore 8:30, partenza ore 9:00. Percorso di 9 km (start Parco comunale – Lungomare Luigi Strada – viale Ionio, viale Trieste, Parco PinetaRegina – viale Pitagora e rientro al parco comunale).

03.2020 – ANNO SANTO LAURETANO

Visita della Madonna di Loreto Presso la “Batteria Toscano” sede del Teleposto A.M. in occasione del Centenario della proclamazione della Beata Vergine di #Loreto “Patrona degli Aeronauti”.

L’iniziativa è organizzata dalla Sezione di Ginosa dell’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con il 36° Stormo dell’ Aeronautica Militare, l’Amministrazione Comunale, il Comitato per il Centenario di Marina di Ginosa e in coordinamento con il Parroco Don Renzo di Fonzo.

L’evento celebrativo prevede: