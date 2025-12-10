giovedì, 11 Dicembre , 2025
Cronaca

Centenari di Basilicata: Festeggiati a Ruoti i 101 anni di Carmela Scavone.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ieri, 9 dicembre 2024, Ruoti ha celebrato un traguardo straordinario: i 101 anni di Carmela Scavone, nata il 9 dicembre 1924.” Lo si legge in una nota del Comune che così prosegue “Una giornata indimenticabile, vissuta insieme alla sua amata famiglia.
Nel pomeriggio, un momento di profonda spiritualità: la Santa Messa celebrata da Don Antonio, un’occasione per ringraziare insieme per il dono di una vita così lunga e ricca di esperienze.
La sera, i festeggiamenti sono proseguiti al ristorante, dove familiari e amici si sono riuniti per brindare a nonna Carmela, alla presenza del Sindaco Franco Gentilesca e della dottoressa Carmela Auletta, il suo medico di base, venuti a portare gli auguri dell’intera comunità a questa donna straordinaria che rappresenta la memoria storica del nostro paese. Una serata ricca di ricordi, sorrisi e l’affetto che solo occasioni così speciali sanno regalare.
101 anni di vita, di storia, di amore e saggezza.
Auguri di cuore, cara Carmela! Che tu possa continuare a essere fonte di ispirazione per tutti noi.”

