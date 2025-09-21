Celebrata l’insurrezione di Matera del 21 settembre 1943 (i video degli interventi)

Come ogni anno Matera -in una assolata mattinata e tra le vie del centro affollate da comitive di turisti- ha celebrato questa giornata in cui, nel 1943, caddero dei suoi figli per mano dell’esercito tedesco in ritirata, durante gli ultimi rantoli del nazifascismo che ha ammorbato l’Italia e l’Europa. Fu il primo episodio di insurrezione e cui ne seguirono altri sino alla Resistenza vera e propria che furono, grazie al coraggio e al sacrificio di tanti patrioti – necessari per liberare l’Italia dalla dittatura, riacquistare la libertà, quindi la Repubblica antifascista e la Costituzione che -proprio in ragione delle tragedie delle due guerre mondiali appena vissute- scolpiva al suo interno quell’articolo 11 così netto, ma che in tanti cercano di annacquare, per non rispettarlo:”L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…“. Ha senso dunque ricordare una data come questa (in cui persero la vita 27 persone di cui 18 civili, ed è valso alla Città l’attribuzione, prima della medaglia d’Argento al valor militare nel 1966, e poi nel 2016 della medaglia d’Oro al valor civile) se la si immerge nel contesto odierno affinché sia da monito e forza per un impegno contro le guerre in corso e i tentativi di chi sta spingendo verso altre con una corsa folle al riarmo. Un monito che è venuto in forme e con toni diversi dagli interventi che hanno concluso la manifestazione che si è svolta, come sempre, in varie tappe con una sorta di pellegrinaggio con deposizione di corone sui luoghi dell’eccidio di quel 21 settembre 1943: al cippo di via Lucana, sulla lapide in via Lucana presso il palazzo ex Società Elettrica, sulla lapide in via Cappelluti posizionata sulla facciata dell’immobile della Camera di Commercio e al Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza che si trova proprio nei pressi della Camera di Commercio. Quindi a seguire, una messa celebrata da Monsignor Benoni Ambarus nella Chiesa di San Francesco d’Assisi e poi il raduno alle ore 11,00 in Piazzetta Pascoli da cui è partito il corteo (preceduto dal Concerto Bandistico “Boleto-Città di Nova Siri” e con delegazioni delle forze dell’ordine, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Croce Rossa Italiana) che si è concluso in Piazza Vittorio Veneto, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti da parte delle autorità (il sindaco Antonio Nicoletti, il presidente della Provincia Francesco Mancini, e la Prefetta Cristina Favilli) e poi a seguire, nell’ordine, i discorsi: della presidente dell’ANPI Provinciale di Matera, Carmela La Padula, della presidente della consulta provinciale studentesca di Matera, Sanya Bonelli, del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dell’assessore regionale Cosimo Latronico e del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti. Sul palco, oltre alle persone già citate, anche i consiglieri regionali Nicola Morea e Roberto Cifarelli. Ad assistere alla cerimonia di questo 82° anniversario c’era anche Vincenza Rutigliano, la figlia del finanziere Vincenzo Rutigliano, una delle vittime dell’eccidio. Carmela La Padula ha detto che “Affinché non sia dimenticato il sacrificio di quanti perirono a Matera nell’eccidio perpetrato dai nazisti e nell’insurrezione popolare, è importante tenere viva la memoria di quegli eventi di 82 anni fa.” Ma anche “scegliendo di schierarsi a favore degli oppressi e impegnarsi a generare democrazia, libertà e pace. Soprattutto in questi tempi bui di guerra alle porte dell’Europa, nel Medio Oriente e in tante altre parti del mondo. Sono passati 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma oggi c’è una corsa al riarmo superiore a quella generata da quei conflitti. Oggi non possiamo voltarci dall’altra parte e assistere indifferenti davanti a quello che succede in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, dove un intero popolo indifeso viene massacrato. Quando le nostre istituzioni si decideranno ad imporre sanzioni serie al governo di Israele per fermare il genocidio in atto? Sono state applicate sanzioni contro la Russia per la sua aggressione all’Ucraina, ma questo doppio standard non è accettabile. Per custodire la memoria storica del 21 settembre 43, lontani dalla vuota retorica occorrerà continuare a impegnarsi per costruire un futuro di pace e di libertà.” Per Sanya Bonelli “Ricordiamo Matera, la prima città del Mezzogiorno, ad insorgere al regime, a non tollerare più violenza, soprusi e ingiustizie. A perdere la vita furono innocenti, tra cui uno studente come me di appena 17 anni. Il grande coraggio degli innocenti del 21 settembre per la libertà ci insegna a non rimanere soprattutto indifferenti.” A fronte di un mondo che “sanguina, è pieno di guerre e di ferite, a partire dalla propria guerra personale, le proprie tiranie…. E non bisogna dimenticare chi oggi sta cercando di liberarsi da una guerra, che viene dall’alto, chi è costretto a lasciare la propria terra, a nascondersi tra le macerie, di madri che perdono figli e figli che perdono madri ..” E che a fronte di quanto accade “in varie parti del mondo”, mentre celebriamo “la prima città del mezzogiorno ad insorgere contro il nazifascismo, bisogna ricordare che l’insurrezione più grande a cui oggi siamo chiamati è proprio contro l’indifferenza e la paura.” A seguire il testo integrale dei vari interventi e i video.

INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DELL’ANPI PROVINCIALE DI MATERA, CARMELA LA PADULA

“Cari cittadini presenti in questa piazza, oggi rendiamo omaggio alle vittime innocenti dell’eccidio nazista e a quei cittadini che si sono ribellati contro l’occupazione nazifascista della nostra città, pagando anche con la vita in quel 21 settembre del 43. Un importante percorso di valutazione dei fatti accaduti in quella giornata fu portato nel 1966 con la concessione alla città della medaglia d’argento al valore militare e nel 2016 della medaglia d’oro al valore civile.

Affinché non sia dimenticato il sacrificio di quanti perirono a Matera nell’eccidio perpetrato dai nazisti e nell’insurrezione popolare, è importante tenere viva la memoria di quegli eventi di 82 anni fa. Lo scorso anno la nostra ANPI provinciale ha pubblicato il volume in cui sono contenute anche le relazioni storiche per lasciare traccia di quanto è accaduto nella nostra città, in Basilicata e nel Meridione, dopo l’8 settembre 43, fino alla liberazione del 25 aprile 45. Un lavoro realizzato soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, destinatari e principali del cammino della rievocazione.

Poiché l’ANPI fa tesoro della memoria, per mantenerla viva nel presente e disegnare il futuro basato sui valori della Resistenza, ha aperto le iscrizioni alla sua associazione anche agli antifascisti non combattenti, infatti oggi ne fanno parte tanti giovani. Con il sacrificio di tanti partigiani e partigiane la Resistenza ha restituito la democrazia all’Italia, dando vita alla Repubblica e alla sua straordinaria Costituzione, che va attuata e difesa ancora oggi, scegliendo di schierarsi a favore degli oppressi e impegnarsi a generare democrazia, libertà e pace. Fondamentale e necessario è l’impegno per la pace, soprattutto in questi tempi bui di guerra alle porte dell’Europa, nel Medio Oriente e in tante altre parti del mondo.

Oggi essere impegnati per la pace significa anche interrogare le istituzioni e chiedere coerenza con i valori della convivenza civile. In questi cinque minuti che mi sono stati concessi per fare il mio intervento nell’anniversario del 21 settembre voglio parlarvi delle guerre che riempiono di orrore le nostre giornate, perché tutte le vittime delle guerre devono interrogare le nostre coscienze. Sono passati 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma oggi c’è una corsa al riarmo superiore a quella generata da quei conflitti.

I nostri partigiani lottarono per la pace. La resistenza fu fatta per restituire il nostro paese devastato dalla guerra e dal nazifascismo. Chi prese parte alla Resistenza mise a rischio la propria vita per salvare anche persone sconosciute dalle grinfie del nazifascismo, a partire dalle comunità ebraiche prese di mira dall’orrore delle leggi raziali e dalle deportazioni nazifasciste.

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, oggi non possiamo voltarci dall’altra parte e assistere indifferenti davanti a quello che succede in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, dove un intero popolo indifeso viene massacrato. La Commissione d’Inceste dell’ONU ha affermato che Israele è uno Stato genocida, che a Gaza è in corso un genocidio. In questi giorni, davanti ai nostri occhi, edificio dopo edificio, Gaza sta sparendo sotto l’attacco finale dell’esercito israeliano.

Trenta minuti, questo è il tempo concesso per lasciare la casa in cui hai vissuto tutta la vita, per raccogliere ciò che puoi, per fuggire e sperare di non morire. Trenta minuti per voltarti un’ultima volta verso il luogo che custodiva i tuoi ricordi. A Gaza non esiste un posto sicuro e la popolazione, anche se tenta di fuggire, lo fa sotto le bombe.

L’esercito israeliano continua a spingersi oltre ogni limite di crudeltà, forte del silenzio complice che accompagna decenni di occupazione, pulizia etnica e, negli ultimi due anni, anche genocidio. Non basta il riconoscimento dello Stato di Palestina se i palestinesi vengono inceneriti sotto i nostri occhi ogni minuto che passa. Servono atti concreti, altrimenti la storia ci riterrà tutte e tutti ipocritamente complici.

Quando le nostre istituzioni si decideranno ad imporre sanzioni serie al governo di Israele per fermare il genocidio in atto? Sono state applicate sanzioni contro la Russia per la sua aggressione all’Ucraina, ma questo doppio standard non è accettabile. Quando sospenderanno ogni forma di collaborazione istituzionale con lo Stato di Israele, in attesa del cessato del fuoco, della fine dell’occupazione e del pieno rispetto dei diritti umani? Cosa voteranno tra qualche giorno i nostri rappresentanti alla conferenza internazionale dell’ONU sulla questione della Palestina? Ce lo domandiamo, vogliamo risposte dalle nostre istituzioni. Davanti ai silenzi e alla mancata azione delle democrazie occidentali, i civili volontari che sono nel mar Mediterraneo, sulle barche della Global Sumud Flottilla, stanno tentando di rompere l’embargo navale imposto da Israele, un embargo imposto dal 2006, non dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

La Global Sumud Zlottilla è per noi una novella arca di Noè, che cerca di portare solidarietà al popolo palestinese, ma anche di salvare i nostri valori che sembrano ormai perduti, con un’azione pacifica, pienamente rispettosa del diritto internazionale. Sono loro i nostri partigiani ed hanno bisogno della protezione di tutte e di tutti noi. Perciò non li dobbiamo lasciare soli, dobbiamo pretendere dal nostro governo la giusta protezione.

Siamo scesi in piazza tante volte nella nostra città con il Comitato per la Pace, anche venerdì scorso con la CGIL, domani è stato proclamato uno sciopero generale dai sindacati di base, parteciperemo il 12 ottobre alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. La società civile non si fermerà. Nel 2026 Matera sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

C’è un appello da parte delle associazioni materane alle istituzioni che guidano questo percorso, affinché questo appuntamento non sia un’occasione sprecata e Matera possa diventare davvero uno spazio autentico di dialogo per la pace, per i diritti umani e la riconciliazione tra i popoli. Spero che il contenuto di questo appello venga preso in considerazione dalle istituzioni interessate. Concludo. Per custodire la memoria storica del 21 settembre 43, lontani dalla vuota retorica occorrerà continuare a impegnarsi per costruire un futuro di pace e di libertà. Solo mantenendo concretamente questo impegno potremo dire viva il 21 settembre, viva la resistenza, viva la (9:04) Costituzione, viva la Repubblica Italiana antifascista. ”

INTERVENTO della rappresentante della consulta degli studenti della provincia di Matera, Sanya Bonetti.

“Buongiorno a tutti, da parte del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il dottor Francesco Greco, ringrazio dell’invito le autorità civili e saluto caramente i miei colleghi che ho l’onore di rappresentare: gli studenti e le studentesse della provincia di Matera. Essere qui in rappresentanza della nuova generazione e portare la loro voce per celebrare un importante anniversario appartenente alla nostra storia e alle nostre radici, è un’occasione importante di confronto generazionale ma soprattutto un chiaro esercizio di memoria che può aprire la chiave per leggere il nostro presente e costruire il nostro futuro. Oggi negli stessi luoghi, per le stesse strade, ricordiamo l’ottattaduesimo anniversario dell’insurrezione di Matera contro il regime nazifascista in cui dopo una successione di tragici eventi gli invasori fecero saltare il palazzo della milizia provocando 15 morti e altri undici durante l’insurrezione.

Ricordiamo Matera, la prima città del Mezzogiorno, ad insorgere al regime, a non tollerare più violenza, soprusi e ingiustizie. A perdere la vita furono innocenti, tra cui uno studente come me di appena 17 anni. Ma per cosa sacrificarono la loro vita? Ecco io credo ci sia molto da evidenziare in un gesto di tale coraggio e in questo grido di libertà che degli innocenti spezzarono le catene della violenza con cui erano imprigionati, non solo per loro ma per l’intera comunità.

Partendo da questo sfondo allora porgo la domanda in cui è contenuto il messaggio per il quale siamo qui oggi ad ascoltarci e ricordare. Cosa significa ricordare l’insurrezione del 21 settembre per gli studenti e per i civili? Ecco la storia e la conoscenza sono le chiavi per essere liberi, per poter scegliere, per poter costruire un mondo senza perseverare negli stessi errori. Ma è importante ricordare che il raccolto della storia, come la intendiamo oggi, nasce nell’antica Grecia con un obiettivo ben specifico, in cui secondo me si nasconde il messaggio che oggi ci trasmette il commemorare il 21 settembre.

Il racconto storico agli inizi era soggetto a cosiddetta divinazione legato alla Tyche, alla sorte, al fato e sarà solo Tucidide a portarci la vera storia fatta di uomini, di dati. Perché citarlo? Beh, perché raccontare la storia, ricordarla e testimoniare secondo ciò che è accaduto ci ricorda che è fatta di uomini e che gli uomini sono gli unici responsabili delle proprie azioni. E’ l’uomo che sceglie cosa fare, cosa scrivere sulle pagine bianche dell’avvenire. Tucidide attribuirà un fine a quel racconto storiografico, dirà che dovrà essere tema e sapere, un possesso per sempre.

Ecco allora è proprio attraverso questo possesso che possiamo decidere di cambiare la storia, cambiare il corso degli eventi ed è possibile per noi uomini scegliere da che parte stare. Eppure il grande coraggio degli innocenti del 21 settembre per la libertà ci insegna a non rimanere soprattutto indifferenti. E oggi il mondo sanguina, lo sappiamo tutti, è pieno di guerre e di ferite, a partire dalla propria guerra personale, le proprie tiranie, quelle che ci bloccano nel palazzo del nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima, da cui non riusciamo ad uscire, diventando la nostra stessa prigione.

C’è chi vive una guerra con se stesso e i propri standard, chi con l’omologazione, chi con il sentirsi escluso, chi per la legge del più forte diventa una vittima di bullismo, cyberbullismo. E a volte sono proprio questi conflitti che ci permettono di smettere di vivere, come i numerosi gesti estremi che ragazzi della mia età e sono anche più piccoli, purtroppo compiono. E non bisogna dimenticare chi oggi sta cercando di liberarsi da una guerra, che viene dall’alto, chi è costretto a lasciare la propria terra, a nascondersi tra le macerie, di madri che perdono figli e figli che perdono madri, di popoli che non hanno più una casa, di donne che non possono più studiare e di professioniste i cui libri vengono vietati perché scritti da una donna, di chi non è più libero.

Le nostre notizie sono invase da tutto ciò che sta accadendo in varie parti del mondo e oggi quindi celebrando la prima città del mezzogiorno ad insorgere contro il nazifascismo, bisogna ricordare che l’insurrezione più grande a cui oggi siamo chiamati è proprio contro l’indifferenza e la paura. Rimaniamo in silenzio, fermi per paura di essere coinvolti, di essere giudicati, a partire dai banchi di scuola. Ecco a cosa serve essere qui oggi, ricordare che la storia è un possesso per sempre, che è fatta di uomini, che possiamo cambiare le cose a partire dalla nostra voce.

E non si tratta solo di politica da intendersi nel significato greco, ovvero la cura per la comunità, per ciò che ci riguarda. Si tratta anche e soprattutto di umanità. L’uomo non può rimanere indifferente.

E allora concludo con una frase celebre del mondo antico, dalla commedia Il Punitore di se stesso di Terenzio: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, Sono un uomo e nulla di ciò che è umano mi è estraneo”. Quindi il messaggio che lascio agli studenti e alle studentesse e ai civili è di non rimanere estranei alle vicende umane, ma di ricordare facendo la nostra parte nel presente, consapevoli di ciò che è stato e di ciò che non si vuole essere, diventando così la forza motrice del cambiamento dell’umanità.”

Messaggio di saluto del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini

“Saluto Sua Eccellenza il Prefetto di Matera, le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, le cittadine e i cittadini presenti. Oggi, 21 settembre, Matera si ferma per ricordare un momento cruciale della sua storia. Non si tratta di una semplice commemorazione ma di un atto di memoria viva, un tributo al coraggio e alla determinazione che hanno animato i nostri avi in un giorno che ha segnato un punto di svolta per la nostra comunità e per l’intera nazione. Era il 21 settembre 1943 quando i cittadini di Matera, stanchi del giogo dell’oppressione, si ribellarono. Non fu un’azione dettata dalla rabbia cieca ma un atto di dignità, un grido di libertà che si levò dalle strade e dalle piazze unendo donne e uomini, giovani e anziani, in un’unica, coraggiosa resistenza. I nostri concittadini dimostrarono al mondo che il desiderio di libertà è più forte di qualsiasi tirannia. Dimostrarono che la forza di un popolo unito può sconfiggere anche l’oppressore più potente. Il 21 settembre 1943 fu un simbolo di riscossa, la testimonianza della volontà di Matera di riappropriarsi del proprio destino. Il messaggio di quel giorno risuona ancora oggi, forte e chiaro. È un monito a non dare mai per scontata la libertà, a difenderla ogni giorno, con la partecipazione civile, il dialogo, la tolleranza. È un monito a non dimenticare che la pace non è un dono, ma una conquista quotidiana, che va costruita e preservata con l’impegno di tutti. Un messaggio, quello del 21 settembre 1943, che è quanto mai attuale. Come dimenticare, infatti, che in questo momento il mondo è purtroppo scosso da conflitti che sembrano riportarci indietro nel tempo? La guerra in Ucraina e quella nella striscia di Gaza, che condanniamo fermamente ancora una volta, ci ricordano con drammatica evidenza quanto sia fragile la pace e quanto sia alto il prezzo pagato dall’umanità quando si decide di risolvere le controversie con la violenza e non con la diplomazia. Il 21 settembre di Matera ci insegna che, di fronte all’ingiustizia e all’aggressione, non possiamo rimanere indifferenti. Il nostro dovere è quello di essere promotori di pace, di solidarietà e di dialogo, per far sì che la storia non si ripeta e che le future generazioni possano vivere in un mondo libero da conflitti e oppressioni. Il nostro impegno, come cittadini e come istituzioni, deve essere quello di onorare il sacrificio di chi si è ribellato in quel lontano 21 settembre, continuando a costruire una Matera, una Basilicata, un’Italia e un’Europa basate sui valori della democrazia, della giustizia sociale e del rispetto reciproco. Facciamo nostro il coraggio di chi ha lottato per la libertà, e trasformiamo questo ricordo in un’azione quotidiana per un futuro di pace. Viva Matera! Viva la libertà! Viva la pace! Matera ricorda i caduti del 21 settembre ’43.”

A seguire una nota diffusa dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, con cui si ricorda che “è intervenuto oggi alla cerimonia per ricordare l'”alzata in piedi” di un popolo contro l’oppressione nazifascista. “Rendiamo onore a una pagina di storia scritta con coraggio, sangue e dignità di uomini e donne“. “Ci ritroviamo oggi – ha detto Latronico – per rendere onore ad una pagina della nostra storia scritta con il coraggio, con il sangue e con la dignità di uomini e donne che, nel momento più oscuro del nostro Paese, seppero dire no alla violenza. Matera, il 21 settembre 1943, non aspettò ordini, non cercò scuse: scelse di alzarsi in piedi. E lo fece con le proprie forze, con le proprie donne e i propri uomini. È un messaggio che non appartiene solo alla memoria, ma che deve guidare le nostre scelte anche oggi”. Riflettendo sull’attualità, l’assessore ha sottolineato: “Viviamo tempi complessi, in cui le 59 guerre in atto e le persecuzioni continuano a seminare dolore e distruzione in molte parti del mondo. Ricordare l’insurrezione di Matera significa rifiutare ogni forma di indifferenza e riaffermare l’impegno a difendere la democrazia, educare alla pace, promuovere i diritti umani. Ogni volta che accettiamo l’odio o il razzismo, tradiamo la memoria di chi ha perso la vita per garantirci libertà. La nostra regione sente forte la responsabilità di custodire questa eredità morale, traducendola in impegno civile e sociale quotidiano”.

Infine, un monito rivolto soprattutto ai più giovani: “Matera ci ha insegnato che la dignità è più forte della paura e che la giustizia può vincere sulla violenza. Ai ragazzi dico: fate vostra questa lezione, perché la libertà non è mai un bene acquisito una volta per tutte, ma un bene che va difeso, custodito e rinnovato con responsabilità”.

Discorso del Sindaco di Matera Antonio Nicoletti “Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, cittadine e cittadini di Matera, ragazze e ragazzi delle nostre scuole, oggi, 21 settembre, la nostra città si raccoglie e si riunisce per rendere omaggio a una data che segna profondamente la nostra identità: il giorno in cui, nel 1943, Matera insorse contro l’occupazione nazista, scrivendo una delle pagine più dolorose, ma al tempo stesso luminose della sua storia.

Ottantadue anni fa, Matera e i suoi valorosi cittadini divennero protagonisti degli eventi che segnarono la fine della Seconda guerra mondiale, unendosi alle forze militari e affrontando con coraggio l’oppressore. La nostra gente scelse la libertà.

Uomini e donne semplici, contadini, artigiani, studenti, padri e madri di famiglia, si ribellarono senza esitazione, armati solo del loro coraggio e della determinazione di difendere la propria città. In tanti caddero in quella insurrezione: oggi sono i nostri eroi. È grazie a loro se Matera, in quei giorni di sangue e di dolore, non fu piegata. Quella strenua e valorosa resistenza, che pure è costata tante vite umane innocenti, fece della nostra città la prima del Mezzogiorno a sollevarsi contro l’occupazione nazista. I riconoscimenti, anni dopo, della Medaglia d’Oro al Valor Civile e della Medaglia d’Argento al Valore Militare, oggi li custodiamo noi con orgoglio, e rappresentano l’impegno della nostra comunità, a difendere e portare avanti l’anelito verso la libertà. Quelle medaglie ci devono far ricordare sempre, oggi più che mai, che la libertà, la democrazia e la pace sono beni preziosi, che vanno custoditi e rinnovati ogni giorno.

Eppure, cari concittadini, la memoria non è un esercizio sterile di ricordo. In questa giornata ci voltiamo indietro con umiltà e ossequio per onorare il nostro passato, tenendo saldamente viva la memoria; ma è proprio da momenti di commemorazione come questi che dobbiamo costruire il presente e a immaginare il futuro.

Matera, città antica quanto l’uomo, millenaria terra natale di civiltà, ha dimostrato nella sua storia di saper trasformare ogni ferita in rinascita. I Sassi, una volta simbolo di degrado e vergogna, oggi rappresentano il nostro più grande vanto, e sono universalmente riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità. Nel 2019 siamo stati Capitale Europea della Cultura, proiettando Matera al centro dell’Europa e del mondo, e nel 2026 torneremo ad proiettarci con autorevolezza in Europa diventando capitale Mediterranea del dialogo e della cultura. Mentre celebriamo il 21 settembre, possiamo quindi dire che quella stessa energia di riscatto e di rinascita che animò i nostri padri e le nostre madri continua a vivere nelle nostre scelte quotidiane.

Oggi abbiamo il compito di raccogliere quel testimone, quella eredità e indirizzarci con fiducia verso il futuro.

Dobbiamo ricordare, ma non fermarci nel nostro impegno. Perché la libertà non è un privilegio, ma una conquista che va protetta e tutelata dalla banalizzazione e dalla normalità che tutto appiattisce.

Mai avremmo potuto pensare, almeno dalla mia generazione in poi, che alle porte dell’Europa tornasse così attuale il significato della parola libertà. Possiamo oggi considerarci pienamente liberi, consapevoli come siamo delle minacce che scuotono i confini dell’Europa e del Mediterraneo? Possiamo vivere tranquilli sapendo ciò che succede a Gaza o a Kiev, osservando dalla nostra “comfort zone” questi massacri, queste sistematiche violazioni dei diritti dell’uomo, questo quotidiano fare strame di ogni più basico rispetto della vita, anche e soprattutto dei più deboli e indifesi?

Ognuno, per suo conto, deve fare di tutto perché si superi la vergogna della violenza, e perché prevalga il senso di civiltà e di fratellanza, tenendo vivi valori e significati della parola “civiltà”, oggi che le guerre sono combattute da robot o da hacker, ma le vittime sono sempre drammaticamente solo esseri umani!

Il nostro dovere è fare tutto il possibile per consentire ai popoli oppressi di proteggere la dignità dell’autodeterminazione e di vivere la gioia della libertà. Nel rispetto delle diverse culture, sarà di questo che parleremo ai popoli che incontreremo rappresentando Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Possano mai risuonare, tra le vie e i palazzi di una città, i fuochi dei conflitti e le urla efferate delle vittime. Matera città della Pace, Matera città di Maria, possa sempre rappresentare un faro di civiltà e di valori di cui noi stessi cittadini dobbiamo farci portavoce e testimonianze viventi, con le nostre azioni quotidiane.

La nostra storia, le nostre radici, l’esempio dei nostri padri, traducono un messaggio di dignità, di civiltà, di libertà e infine di pace. Un messaggio da custodire vivo nei nostri gesti.

Viviamo tempi difficili e nuove sfide si affacciano all’orizzonte; In Europa e nel mondo spirano venti di guerra, e la pace è costantemente minacciata. Ma come in questi momenti abbiamo bisogno di unità e coesione per salvare il nostro futuro e renderlo migliore. E Matera, che ha vissuto da protagonista la guerra più recente, sa cosa significhi scegliere la libertà a costo della vita.

Ed è per questo che mi rivolgo alle nuove generazioni, ai più giovani che si affacciano alla vita e che spesso dal futuro sono spaventati. Mi rivolgo a voi ragazze e ragazzi, che non avete conosciuto e vissuto la guerra, ma che talvolta siete sopraffatti da un senso di fragilità e incertezza: la memoria, per voi, non deve essere un lontano ricordo, ma una guida concreta che vi dia speranza. Sappiate far tesoro del sacrificio di quel 21 settembre 1943, affrontate le difficoltà e non arrendetevi alle ingiustizie, vivendo con la stessa forza, lo stesso coraggio e la stessa consapevolezza dei vostri nonni.

Cari concittadini, guardiamo con fierezza al nostro passato, vivendo pienamente il presente e confidando in un futuro di pace, libertà e giustizia.

Solo in questo modo la nostra Matera, nel ricordo del nostri caduti, può crescere e svilupparsi, portando una prospettiva innovatrice e che guarda lontano. Viva Matera, viva la libertà, viva l’Italia.”

QUI I VIDEO DEGLI INTERVENTI DI CARMELA LA PADULA DE SANYA BONELLI

QUI IL VIDEO DEGLI INTERVENTI DI FRANCESCO MANCINI, COSIMO LATRONICO ED ANTONIO NICOLETTI: