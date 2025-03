Cede terreno su cantina. Sgomberate cinque famiglie a Montescaglioso

La terra si muove e gli effetti sono quelli di una calamità che crea disagi. Cinque famiglie che occupavano altrettanti immobili sono state sgomberate, in via precauzionale, a Montescaglioso ( Matera) a causa del crollo di parte di terreno roccioso sovrastante a una grotta cantina. Non si sono registrati feriti. Le famiglie hanno trovato sistemazioni alternative. L’episodio si è verificato questa mattina in contrada Lucito, nella parte alta del paese. Sul posto sono i vigili del Fuoco e tecnici comunali che hanno deciso per lo sgombero degli immobili e di alcuni garages . L’Amministrazione comunale ha inibito al transito via XXI aprile che serve la zona. ” Monitoriamo la situazione – ha detto il sindaco Vincenzo Zito- adottando tutti i provvedimenti del caso, che richiederanno modalità e tempi di intervento diversi”

LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 09:40 circa di oggi 25/03/2025 i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, sono intervenuti a Montescaglioso, in contrada Lucito a causa del crollo di parte di terreno roccioso sovrastante una grotta.

Sul posto, i tecnici comunali, di concerto con l’Ispettore Antincendio VV.F., hanno constatato la necessità di evacuare 5 immobili e alcuni garage annessi ad una piazza tra Via San Francesco e Vico San Francesco, che insistono su una parte del terreno roccioso interessato dal crollo.

Inoltre, è stata inibita al transito via XXI Aprile.

Cinque in tutto le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nell’immediato.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri.

