Cede pezzo strada in via Nazionale, occhio alla transenna

La troverete al centro della carreggiata della strada parallela a via Nazionale, prossima al rione Spine Bianche o ”Bottiglione” come è chiamata in dialetto materano. Ma rallentate, con auto o moto, soprattutto di sera, visto che la ”illuminazione pubblica” su quel versante è da penombra o quasi. Potreste finirci contro e procurare danni a voi e a terzi. In quel punto, ma non da ora, il fondo stradale ha ceduto, ed occorrerà intervenire per una soluzione definitiva. L’amministrazione comunale è al corrente del problema e le transenne della Polizia locale segnalano il pericolo, in attesa dei lavori.