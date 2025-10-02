C’è un’altra Flotilla che punta verso Gaza: “Portiamo medici, infermieri e giornalisti”

Mentre l’impresa della Global sumud flotilla è ancora in corso con la nave Mikeno che è riuscita ad entrare nelle acque di Gaza ed è stata intercettata a pochissime miglia dalla costa e la barca Marinette di cui non si hanno notizie, rimarrà un fatto storico, essendo riuscita a rompere l’assedio e dimostrando che il blocco israeliano, oltre ad essere illegale, non è invincibile. Giunge la notizia che c’è un’altra Flotilla che sta navigando verso Gaza. Riportiamo da Il Fatto Quotidiano che “Le prime due barche, le più piccole, tra i 10 e i 12 metri, sono partite il 25 settembre. Due giorni dopo da Catania ne sono salpate altre otto. Il 30, infine, da Otranto ha preso il mare l’”ammiraglia”, la Conscience, nave da 68 metri e una stazza lorda 1029 tonnellate.” E che trattasi di “un progetto congiunto tra Freedom Flotilla Coalition, che solca i mari da 18 anni per promuovere i diritti dei palestinesi, e Thousand Madleen. L’obiettivo è ricongiungersi a Creta e portare fino alla Striscia un centinaio di persone tra medici, infermieri e giornalisti.” “Oltre ai civili, Israele colpisce metodicamente professionisti sanitari e reporter – spiega Michele Borgia, portavoce italiano della Freedom Flotilla -. I giornalisti, è il ragionamento, vanno zittiti perché raccontano quello che accade nella Striscia. I medici, invece, vengono eliminati in modo che i feriti non possano essere curati. Tutto questo serve a colpire una popolazione civile già stremata da due anni di bombardamenti”. Da qui l’idea di trasportare sulle barche non solo 18 tonnellate di aiuti umanitari ma persone, professionisti in grado di rompere questo assedio a due diritti fondamentali: alla salute e all’informazione. “L’idea è che dicendo ‘non portiamo solo sacchi di farina ma anche decine di medici’ Israele decida di non creare problemi – prosegue Borgia -. Perché quando queste persone verranno arrestate i governi dovranno necessariamente intervenire“. La prima delle due barche piccole partite il 25 settembre batte bandiera italiana, l’altra bandiera francese. “Sappiamo che andare verso Gaza non è la soluzione dei problemi – continua Borgia -. Noi andiamo a fare pressione mediatica affinché i nostri governi adottino misure concrete contro l’occupazione, lo facciamo da 18 anni per tenere alta l’attenzione su quello che accade nella Striscia. I popoli, lo vediamo tutti i giorni, stanno dicendo basta ma alcuni governi, tra cui il nostro, sono complici. Dobbiamo chiedere agli Stati di fermare ogni collaborazione economica e strategica perché Israele non fa che calpestare tutte le leggi. Bisognerebbe fare come con il Sudafrica all’inizio degli anni ’90, quando il paese che applicava l’Apartheid fu isolato dal punto di vista politico ed economico”. L’ammiraglia “Conscience” è di proprietà della Mavi Marmara Foundation, nata con i risarcimenti pagati da Tel Aviv dopo la strage della notte del 31 maggio 2010 ad opera dell’Idf che assalì la nave turca uccidendo 10 attivisti.”Con quel denaro -ricorda Borgia- venne creata la fondazione che fa parte di IHH, ong turca che opera in oltre 120 paesi. Oggi la barca rappresenta la volontà delle persone uccise e la fondazione l’ha data in uso a Freedom Flotilla per rompere l’occupazione di Gaza”.” Tremate, tremate, le barche son tornate.

