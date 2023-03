C’è una via Crucis nei Sassi da ripristinare…

I pannelli bronzei della stazione della via Crucis nel Sasso Caveoso sono lì e quel percorso, voluto dal Lions club merita senz’altro di essere riproposto e valorizzato, aldilà di quanto è in programma a Pasqua 2023 con un evento, promosso da privati nell’ambito degli eventi selezionati dal Comune di Matera. La segnalazione di Antonio Serravezza, pronto con altri devoti a ripercorrere i luoghi della Passione, rientra tra le tante situazioni accantonate, legate alla memoria dei luoghi. Ricordiamo le tre croci del Golgota del film The Passion, installate per pochi anni dopo l’uscita del capolavoro di Mel Gibson, e poi finite nel dimenticatoio, nonostante le ripetute sollecitazioni di un materano appassionato di tradizioni come Enrico Annecchino. Quello delle dimenticanze, purtroppo, è una prassi ormai consolidata che a Matera è finita sul Golgota dell’ignoranza e della presunzione. Il ” Crucifigge!” per ridotti…di intelletto e insipienti ci sta tutto. E per loro nessuna Resurrezione, ma l’obbligo a portare la croce della memoria fino alla notte dei tempi, per i tanti danni che continuano a procurare a Matera.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Se è Pasqua deve essere una vera Pasqua. I turisti arrivano perché si aspettano qualcosa di impatto, qualcosa che li riporti alla “Passione di Cristo”. Fino a qualche anno fa si esponevano le tre croci su quel che fu il Golgota nel film di Mel Gibson. Con la pandemia sembra essere stata cancellata questa consuetudine come se si voglia dimenticare il bene che ha fatto alla città di Matera. Noi materani ci accontentiamo di una antica tradizione come la piccola processione a Cristo la Gravinella che si sta svolgendo ogni venerdì nel periodo di Quaresima,e la via Crucis, organizzata da Lions Club Matera Host. Un percorso permanente della Via Crucis nei Sassi di Matera rappresentato da 15 formelle realizzate dall’artista Padre Tito nel 2005. La via Crucis percorre l’intero Rione delle Malve del Sasso Caveoso, attraversando sia zone del borgo antico che spazi urbani.

Purtroppo nel periodo di pandemia, come quello che abbiamo vissuto, ci hanno fatto cambiare le abitudini e anche il modo di approcciarsi alla Santa Pasqua. Quest’anno cerchiamo di riprendere le abitudini e viviamo al meglio questo periodo dando importanza dedicando il nostro tempo al rito della Via Crucis.