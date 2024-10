C’è un progetto per le nuove corone della Madonna della Bruna

Ed è giusto che sul capo della Protettrice di Matera si provveda a 40 anni da quel furto sacrilego, inciso tra le pagine ”tristi” della festa. E da allora, come riporta la nota dell’Associazione ‘Maria Santissima della Bruna’ si è rimediato con ‘ornamenti’ presi in prestito da altre statue. Ora si rimedierà con un progetto che sarà illustrato nella serata di venerdì 18 ottobre in cattedrale. Di certo sarà un manufatto regale, come merita la nostra santa Patrona.



Comunicato Stampa

“Le vieni incontro con larghe benedizioni, le poni sul capo una corona di oro fino” (cfr Salmo 21, 4)

In onore di Maria SS. della Bruna e a divozione del Popolo

In comunione con S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, l’Associazione Maria SS. della Bruna è lieta di comunicare la presentazione del progetto per la realizzazione delle Nuove Corone per la Sacra Effigie della nostra Protettrice che si terrà venerdì 18 ottobre, alle 19.30, nella Basilica Cattedrale.

Il capo della Vergine e quello del Figlio che tiene in braccio sono cinti da diademi preziosi; eppure, come riferito da fonti storiche, per ben due volte mani empie li hanno sottratti; una prima volta (nel 1964) quando furono trafugate le corone concesse dal Capitolo Vaticano con cui nel 1843 fu incoronata l’immagine della Bruna che viene intronizzata in cattedrale; una seconda volta (1983) quando furono rubate, invece, quelle che impreziosivano l’immagine della Bruna portata in trionfo sul carro. Mentre nel primo caso già l’anno successivo (1965) si pose rimedio incoronando nuovamente l’effigie, nel secondo caso sul capo della Madonna del carro furono prese in prestito corone d’argento di altre statue, e quelle sono rimaste tuttora.

Per questo è stata lanciata l’iniziativa di realizzare, con il supporto della collettività, nuovi diademi non tanto per riparare al gesto sacrilego perpetrato nel 1983, quanto per evidenziare un corale segno tangibile a conferma del plurisecolare amore filiale che il popolo nutre per la sua Santa protettrice, manifestato in occasione della festa del 2 luglio e ogni giorno attraverso una sentita e nutrita partecipazione.

Si ringraziano quanti e quante parteciparanno.