C’è un ponte di solidarietà che lega i Vigili del Fuoco a Matera

E il bozzetto scelto e poi riprodotto dagli studenti del Liceo Artistico ” Carlo Levi” di Matera su una facciata della caserma dei vigili del fuoco in via Timmari, suggella un rapporto tra cittadini e ”pompieri” come continuano a chiamarli in tanti, a cominciare dai piccoli, nel solco di un impegno costante e quotidiano incentrato sulla ”Protezione civile”. E i vigili del Fuoco sono corpo e anima di questo prezioso servizio, che richiede specializzazione, umiltà, coraggio e spirito di abnegazione. Loro, con il nuovo numero unico europeo ”112”, ci sono sempre a sirene spiegate o con le squadre speciali che arrivano in elicottero, via terra o lungo i corsi d’acqua. Quel Murales, ispirato al crollo e ai soccorsi del ponte Morandi di Genova, racchiude quello spirito solidale verso quanti sono colpiti da calamità.



Matera: inaugurato il murale alla Caserma dei Vigili del Fuoco. Un ponte tra arte, giovani e istituzioni

Si è tenuta oggi, 5 giugno 2026, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma, lato via De Robertis. L’evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale “ponte” tra la creatività giovanile e l’istituzione dei Vigili del Fuoco.

L’opera è frutto della preziosa collaborazione tra il Comando VV.F. e le classi 4^ A Architettura e 3^ B Arti Figurative del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera, guidate dalle professoresse Paola Siani e Francesco Farella, con il supporto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Di Franco.



Nel suo intervento, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Ing. Amalia Tedeschi, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un’opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi in caserma ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano”.

La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della Dirigente scolastica prof.ssa Patrizia Di Franco e di S.E. il Prefetto di Matera, dott.ssa Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell’opera, l’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, Mons. Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione.



Successivamente, il Comandante ha consegnati “attestati di merito” agli studenti del Liceo “Carlo Levi” e ai docenti, a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.

La cerimonia si è conclusa con un momento istituzionale di grande solennità: il giuramento di tre nuove unità del personale amministrativo – Morena Guida, Annalisa Bellarosa e Maria Vittoria Azzilonna – entrate ufficialmente nell’organico dei Vigili del Fuoco. Il giuramento, prestato davanti al Comandante e al Prefetto, ha sottolineato l’importanza del ruolo del personale amministrativo, fondamentale supporto per l’efficacia operativa del soccorso tecnico urgente.

