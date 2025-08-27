mercoledì, 27 Agosto , 2025
Cronaca

C’è un doppio divieto in via Di Vittorio. Magari con un cartello al centro…

Franco Martina
Di Franco Martina

La nostra è una provocazione. E parte dal presupposto che quanti si avventurano o ‘forzano’ il divieto di accesso lungo via Giuseppe Di Vittorio, provenienti da via Nazionale, per approdare in via San Pardo, forse non riescano a ‘focalizzare” la presenza della segnaletica. Così un cartello divieto, posto al centro della carreggiata su un piccolo rondò spartitraffico aiuterebbe a fare più attenzione. Eppure ai bordi della strada, all’incrocio con via Luisi e via Pizzilli ci sono due grandi cartelli di divieto…Giriamo la proposta, tutta da verificare, all’assessore alla mobilità Daniele Fragasso e al comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo del Comune di Matera.
E’ un problema vecchio, causato dalla irresponsabilità o dalla poca avvedutezza di quanti non si arrestano davanti ai divieti e proseguono fino a via San Pardo dove, in passato -inevitabilmente- si sono verificati incidenti.

