C’è sempre un’agenda rossa di verità scomode… sottratta a Paolo Borsellino

E che fa parte di quei tanti segreti di Stato, con stragi tinte di nero con puntuali regie italiane e straniere, che stroncano puntualmente quanti hanno la schiena dritta e rispettano la Costituzione senza guardare in faccia a nessuno. Paolo Borsellino, il magistrato siciliano che con Giovanni Falcone aveva anticipato ”Tangentopoli” seguendo il percorso dei soldi e i legami del malaffare a vari livelli. Oggi, e non ce ne meravigliamo, ci sono tentativi di utilizzare immagine e operato di Borsellino da parte di quanti hanno giurato sulla Costituzione, ma fanno di tutto per ignorarla o demolirla con progetti autoritari anticipati con il ”Piano di Rinascita democratica” dalla loggia massonica deviata P2 . Fa bene il fratello del magistrato, Giovanni, a pretendere verità aldilà delle ricorrenti celebrazioni. L’avvocato Leonardo Pinto ne riprende il messaggio, con un ricordo personale di Paolo Borsellino e Giuseppe Tricoli.



𝐈𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢

Ho avuto l’onore di conoscere il Prof. Giuseppe Tricoli, docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo e amico fraterno di Paolo Borsellino, con il quale condivideva l’impegno rigoroso contro la mafia e l’intangibilità dello Stato di diritto. Temi, questi, sui quali si incentravano le nostre discussioni, tant’è che preparai la mia tesi di laurea in diritto penale sul tema “L’Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso”.

Tramite lui ho quindi conosciuto Paolo Borsellino; in seguito a Matera, in occasione di un incontro pubblico sui mali della giustizia dove sono stato relatore, ho conosciuto l’Ing. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il quale ancora oggi — con tenacia — va alla ricerca di verità scomode che decretarono l’uccisione del fratello, onesto servitore dello Stato tradito da pezzi delle istituzioni.



𝗜𝗡 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗗𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗕𝗢𝗥𝗦𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗢 𝗘 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗔𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗔 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗧𝗔

“𝑳𝒂 𝒍𝒐𝒕𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒇𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒗’𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒖𝒏 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒕𝒖𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒍 𝒑𝒖𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆, 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒊𝒏𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒛𝒂, 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀.”

𝑷𝒂𝒐𝒍𝒐 𝑩𝒐𝒓𝒔𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒐