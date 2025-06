C’è Radio Rul a tutela dei disabili e dei diritti

Una voce sul web, www.radiorul.it, quella di Radio Ultima Libera ( R.U.L) con sede in Altamura, ma che raggiunge il mare magnum che circonda i cinque continenti per dar voce,dare risposte alle tante diversità che a volte (per altri spesso) la nostra società dimentica, fa finta di nulla e rinvia alla sensibilità della politica l’abbattimento di quelle ”barriere”(non solo fisiche, ma anche burocratiche e via elencando) che impediscono a quelle persone come tali. E qui si apre lo scenario sui diritti. Abbiamo dato un’occhiata al sito web, con la foto in bianco e nero con i volti di un uomo e di un cammello e la scritta ”Tutti diversi, Tutti Umani” e ascoltato alcuni passaggi delle trasmissioni. Le rubriche, che sono il punto di forza dell’emittente diretta da Francesco Marano, direttore dei programmi e della comunicazione di Radio RUL,nonchè professore associato di discipline etnoantropologiche all’Università della Basilicata. Nel comunicato le finalità di Radio R.U.L e passate parola: vedetela, ascoltatela, divulgatela.



COMUNICATO STAMPA

RADIO ULTIMA LIBERA

Tutti diversi, tutti umani.

Il 2 aprile 2025 Radio Ultima Libera (www.radiorul.it) ha cominciato le sue trasmissioni. Radio Ultima Libera (RUL) è un progetto dell’Associazione Italiana per la Tutela della Disabilità e i Diritti (www.aixtud.it), presieduta da Mario Raffaele Morando.

Gli obiettivi Di Radio RUL:

Dare voce a chi non ce l’ha: Creare uno spazio dove le persone con disabilità possano esprimersi e condividere le loro esperienze.

Diffusione della cultura positiva: Promuovere contenuti che ispirino e incoraggino una visione positiva della vita.

Diffusione e sensibilizzazione sui diritti umani: Informare e sensibilizzare il pubblico sui diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle persone con disabilità.

Sviluppo del dialogo interreligioso: Creare spazi si dialogo interreligioso per promuovere la collaborazione fra le religioni su temi comuni: diritti umani, pace, lotta contro la povertà, ecc.

Tutela dei disabili e dei diritti: Fornire informazioni e supporto per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Diffusione delle attività sportive dei disabili: Promuovere e trasmettere eventi sportivi che coinvolgono persone con disabilità.

Terapie innovative sulla disabilità: Informare sulle nuove terapie e tecnologie che possono migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Diritto allo studio dei disabili: Promuovere l’accesso all’istruzione per le persone con disabilità e fornire risorse educative.

Tutela della salute: Diffondere informazioni sulla salute e il benessere, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

Collaborazione con università: Stabilire partnership con università per promuovere la ricerca e l’educazione sulla disabilità.

Inclusione lavorativa: Promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, fornendo informazioni su opportunità di lavoro, formazione professionale e storie di successo.



I programmi del palinsesto sono, soprattutto nelle ore pomeridiane, rivolti ai giovani, con generi musicali tendenzialmente di loro gradimento (musica trap, indie, elettronica, hip hop) e notizie su tematiche contemporanee come la diversità di genere, l’empowerment, i diritti umani e sociali e altre informazioni che riguardano la condizione giovanile, le nuove tecnologie, le relazioni umane. Fra i programmi in diretta vi sono “Parlane con l’esperto”, dove uno specialista (psicologo, avvocato, neuropsichiatra, nutrizionista, ecc.) incontra online un gruppo di persone per rispondere alle loro domande, e “Dialoghi di pace”, una rubrica di dialogo interreligioso dove rappresentanti di confessioni diverse discutono su temi di grande interesse contemporaneo per trovare convergenze nella direzione del rispetto reciproco e del raggiungimento della pace mondiale.

Il progetto di RUL prevede inoltre una collaborazione con la ASM di Bari per coinvolgere ragazzi disabili alla realizzazione di programmi che avranno un valore terapeutico per i soggetti partecipanti guidati da psicologi convenzionati.

Radio RUL si avvale del sostegno economico di Panbiscò (www.panbisco.it), azienda attiva ad Altamura nella panificazione e nella produzione di prodotti da forno e conserve artigianali distribuiti in tutta Italia.

Instagram: https://www.instagram.com/radiorul/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569439126567

YouTube: https://www.youtube.com/@RadioUltimaLibera



Contatti

Mario Raffaele Morando (Direttore e Presidente di AIXTUD)

334 6844398

Francesco Marano (Direttore Programmi e Comunicazione)

320 3327922



LA RADIO E LA REDAZIONE

RADIO RUL – Radio Ultima Libera è un progetto dell’Associazione Italiana per la Tutela dei Disabili e dei Diritti (www.aixtud.it).

Si ringraziano Freepik (Immagini), Valentina Petruzzella (Logo).

La squadra di RUL

Mario R. Morando__Direttore di RUL e Presidente di Aixtud

Francesco Marano__Direttore Programmi e Comunicazione

Liborio Chierico__Responsabile della sede, Redazione

Caterina Lauriero__Redazione

Serena Lanzillotta__Social Media e Grafica

Gio Morando__Instagram

Margherita Berardi__Redazione



