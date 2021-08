E alla fine il provvedimento del Comune è arrivato, dopo le ricorrenti segnalazioni sui rischi procurati da alcuni conduttori di bici e veicoli elettrici che a Matera sono soliti attraversare contromano e, spesso a velocità sostenuta, le zone del centro soggette a zone pedonali. E del resto, servizi, prese di posizione anche di esponenti politici, segnalazioni di cittadini e riscontri della stessa polizia municipale avevano confermato che il problema andava affrontato, nonostante alcuni vuoti della legislazione di settore. Mobilità alternativa va bene, e a Matera attendiamo che vengano istituiti percorsi e piste ciclabili degne di tal nome, ma le violazioni al Codice della strada e i continui rischi di investimento di pedoni o di incidenti con altri veicoli vanno evitati. Bene. E’ un primo passo per cambiare le cose. Ma occorre, come in altri casi, una campagna di informazione, installare cartelli di divieto e, naturalmente, vigilare e sanzionare quanti non vogliono ”nè vedere e nè sentire”. Il Comune di Matera, con una ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Paolo Milillo, ha disposto nelle Aree Pedonali Urbane (APU) ”l’’istituzione del divieto di circolazione a tutti i velocipedi e monopattini, anche elettrici,e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel)”. Ha disposto, pertanto, che l’ingresso all’interno delle aree pedonali urbane dei suddetti veicoli resta

consentito unicamente se condotti a mano. Il provvedimento, è riportato in premessa, fa seguito alle numerose segnalazioni con le quali privati cittadini , e della stessa Polizia Locale, hanno evidenziato “ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dal transito irregolare e dalla velocità non adeguata con la quale velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di vario genere attraversano le Aree Pedonali Urbane (APU) pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli”

Naturalmente ci sono delle sanzioni previste dall’articolo n.182 dall’art. 182 del D.Lgs.285/92. Buona lettura e passa parola

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 3098/2021

N. Protocollo:63830/2021 del 11/08/2021

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei velocipedi e dei dispositivi per la

micromobilità elettrica nelle Aree Pedonali Urbane (APU).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

– il transito dei velocipedi nelle aree pedonali è di norma consentito, secondo le disposizioni

del Codice della Strada, ed in tali casi i ciclisti sono tenuti a prestare la dovuta cautela,

evitando di generare situazioni di pericolo per i pedoni;

– che a norma del c. 4 art. 182 CdS, “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per

le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono

assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”;

Preso atto delle numerose segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato

ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dal transito irregolare e dalla

velocità non adeguata con la quale velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o

acceleratori di vario genere attraversano le Aree Pedonali Urbane (APU) pregiudicando la

incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli;

Considerato che la suddetta circostanza è stata confermata a più riprese dal personale di

Polizia Locale operante durante i relativi turni di servizio all’interno delle predette aree;

Valutata pertanto la situazione di pericolosità rappresentata da coloro che transitano a bordo

di velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o di ogni altro dispositivo utilizzato per la

mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e

monowheel) nelle aree pedonali;

Ravvisata l’esigenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la

dal 11/08/2021 al 26/08/2021



disciplinare la circolazione dei velocipedi a due o più ruote, dei monopattini, anche elettrici e

di ogni altro genere di veicolo utilizzato per la micromobilità elettrica all’ interno delle APU;

Riconosciuto che la limitazione al transito per tali tipi di veicoli all’ interno delle APU

comporta l’obbligo per i conducenti di scendere e condurli a mano;

Visto I’art.3 del Codice della Strada il quale, al punto 2, prevede che “………….. ln particolari

condizioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni

alla circolazione su aree pedonali”;

Visto il C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.

495/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti nelle Aree Pedonali Urbane (APU):

l’istituzione del divieto di circolazione a tutti i velocipedi e monopattini, anche elettrici,

e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione

prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel);

–

DISPONE

-che l’ingresso all’interno delle aree pedonali urbane dei suddetti veicoli resta

consentito unicamente se condotti a mano.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta a carico dei

trasgressori l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 182 del D.Lgs.

285/92.

INFORMA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse

potrà ricorrere per entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale

della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.

1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è

l’ Ispettore Sup. Giuseppe LA GUARDIA del Settore Polizia Locale – Ufficio Traffico.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del

Matera, 11/08/2021

IL DIRIGENTE

PAOLO MILILLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)



COSA DICE L’ARTICOLO 182 dall’art. 182 del D.Lgs.285/92.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

((1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili)).

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se’, ai due lati e compiere con la massima liberta’, prontezza e facilita’ le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e’ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta’, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu’ di quattro persone adulte compresi i conducenti; e’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta’.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

((9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile)).

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (99)

9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione puo’ essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo’ essere realizzata lungo le strade con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu’ corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. ((L’area delimitata e’ accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita’ dell’intersezione)).

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e’ da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

—————



