C’è lo stop a quell’ incrocio…ma è un optional

” Fermarsi? Alcuni rallentano, perchè c’è il cartello, ma è scomparsa la segnaletica sull’asfalto, altri proseguono dritto e il rischio di brusche frenate o di incidenti è possibile…” Ce lo hanno segnalato da più parti e con alcuni cittadini materani abbiamo sostato per un po’ all’incrocio che da via della Croce – a ridosso della Chiesetta- immette su via Lupo Protospata e su via Nazionale. E nella gran parte dei casi accade quello che ci hanno descritto. Occorre studiare una soluzione, per ridurre i ”punti di criticità” di quell’incrocio. Certo molto dipende dal senso di responsabilità dei conduttori di veicoli a due, tre, quattro ruote e via movimentando. Nel frattempo va ripristinata la segnaletica sull’asfalto. E quanto al rallentamento della velocità, dossi artificiali a parte, dibattito in corso e dove possibile interventi,monitoraggio, senza pregiudizio alcuno.