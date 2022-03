Una scelta affidata alla fortuna, al sorteggio, tra i candidati selezionati e rispondenti ai requisiti, per l’insediamento della commissione che dovrà selezionare il progetto, tra i quattro presentati, che dovranno indicare la proposta per la riqualificazione del cineteatro Duni. E così il 10 marzo scorso nel Municipio di Matera la dea bendata ha indicato l’architetto Cosimo Damiano Mastronardi, presidente dell’Ordine di Bari, l’ingegnere libero professionista Giovanni Scarola di Matera e l’agronomo della Regione Basilicata Antonio Valisena. Toccherà alla commissione, come riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/teatro-duni-per-la-commissione-giudicatrice-si-va-a-sorteggio/ , valutare e scegliere la proposta progettuale che dovrebbe restituire a Matera ”in tempi ragionevoli” la piena fruizione di un contenitore culturale di pregio- progettato negli anni Cinquanta dall’architetto materano Ettore Stella, che è stata una delle carenza dell’anno da capitale europea della cultura. Poi l’acquisizione da parte del Comune e la stasi, per vari motivi, che ha portato di recente alla presentazione di quattro proposte di altrettanti gruppi di progettazione italiani e stranieri e al ‘sorteggio” dei componenti della commissione. Chiediamo alla dea bendata di fare ancora bene. Matera merita di riavere un Teatro, con un progetto che ne preservi identità, caratteristiche e ne favorisca la piena fruibilità. Cantiere da chiudere nel 2023. Nel frattempo è bene pensare e attivarsi per la gestione, che ha costi precisi. Un onere di non poco conto per il Comune, proprietario del Duni. Ma qui occorrono lungimiranza, managerialità, e, naturalmente, un pizzico di fortuna.



Gli auspici del professor Leonardo Giordano

Dipartimento Nazionale “Pubblica Istruzione”

Prof. Leonardo Giordano Componente

Comunicato Stampa

Matera li 12.03.2022

In merito a quanto accaduto al cineteatro “Guerrieri” per la rappresentazione teatrale della quale era protagonista il celebre attore partenopeo Carlo Buccirosso “La rottamazione di un cittadino per bene”, con le legittime ed ironicamente eleganti rimostranze del famoso attore della fiction “Imma Tataranni”, Leonardo Giordano del Dipartimento nazionale “Cultura e Istruzione” di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:<>

Ufficio Stampa

Dipartimento “Cultura e Istruzione”

Fratelli d’Italia