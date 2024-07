C’è la ”pizza” rondò di via Rosselli. Vogliamo sfornare un’idea?

Doveva essere una fontana, ora è un’aiuola spartitraffico che ha visto aumentare il passaggio di veicoli ogni tipo e dimensione, che ha finito con l’aumentare la situazione di ”stress” verso il centro, trasversali e parallele. Alternative al momento non ce ne sono, vista anche la situazione del cantiere di piazza Matteotti e piazza della Visitazione e dell’assenza di una ”circonvallazione” ( la tangenziale che da via dei Normanni passasse oltre via Annibale di Francia e via Carlo Levi) per alleggerire il traffico in centro. Antonio Serravezza che proprio non ci sta ad assistere al grigiore del peso veicolare in via Rosselli sollecita un concorso di idee per ”infornare” la pizza di cemento a forma di rondò. E chissà che proprio da un pizzaiolo architetto, ingegnere o esperto di traffico non venga l’infornata giusta…



CONCORSO DI IDEE PER VIA ROSSELLI

L’incrocio delle cinque vie non ha fatto progressi e non c’è alcun desiderio di miglioramento? Nel passato era un punto nevralgico per il passaggio a livello che divideva il centro dalla periferia, oggi, con l’espansione della città, è diventato un luogo centrale che smista il traffico in tutte le direzioni. Un incrocio dove tutti transitano per raggiungere qualsiasi direzione della città che meritava una rotonda particolare e attrattiva per chi vi transita. Purtroppo c’è stata mancanza di idee e di progettazioni e ci ritroviamo con una “pizza” di cemento che è un pugno nell’occhio per la capitale europea della cultura. Questa amministrazione può fare un bando affinché professionisti o artisti possano esprimere una idea per rimediare a quell’obbrobrio che non fa parte della nostra cultura?