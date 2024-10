C’è il tema per il Carro della Festa della Bruna dell’Anno Santo

Per quanti si cimenteranno nella realizzazione del bozzetto per il carro trionfale di cartapesta, in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna, sarà un impegno non di poco conto per la carica che dovrà ispirare anima, mente, cuore e fede. Hanno già un tema sul quale lavorare <> (cfr Gv 20, 19-31) per concorrere e sperare di essere scelti per mettersi all’opera. Lo ha reso noto, nella serata di mercoledì 2 ottobre, Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo,in cattedrale, al termine della celebrazione eucaristica. Un annuncio che segnerà il percorso della Festa della Bruna tutto l’anno, che vede impegnati il presidente dell’associazione Bruno Caiella, i volontari che lo supportano e la comunità locale. E il tema è una traccia importante, per il significato che racchiude quella frase tratta dal Vangelo II Giovanni. Parla di Gesù, del suo incontro dopo la Pasqua con i Discepoli , salutati con un ”Pace a voi…” seguito -sintetizziamo- dall’incontro con Tommaso (quello, come tanti, che non crede se non vede) che rispose : ”Mio Signore e mio Dio!”. E qui la Speranza c’è tutta. L’Anno Santo, è ancora presto, apre a questo attesa soprattutto oggi con le guerre che vanno avanti, i governi che non ascoltano e il sangue spesso innocente che impregna la terra. Papa Francesco chiede Pace. E con una fede e una speranza, davvero incrollabili.