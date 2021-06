Ancora una posa di cavi, cominciata qualche giorno fa, e a ridosso del vertice del G20. Normale? Ognuno lavora con i suoi tempi, a poco più di un mese dalla chiusura dei lavori di bitumazione su un terzo (ricordiamo sempre questa dimensione) del quartiere Piccianello- da via Marconi a via Nazionale- legati a mezzo milione di euro o giù di lì del bando Periferie. Si scassa, si ripara ( ne abbiamo visto qualcosa nelle scorse settimane) quando capita. Restiamo perplessi. Attendiamo altri cantieri ricordando le affermazioni degli amministratori comunali, di non lasciare le incompiute… Li abbiamo presi in parola. Ma continua a non vedersi nulla. La memoria resta e anche quello che non si fa per indurre privati a fare il proprio dovere, sfalciando le erbacce in via Cererie luogo di transito dei veicoli per il G20. Una zona franca da incalzare a colpi di ordinanze,come si faceva e con efficacia nella Prima Repubblica. Abbiamo memoria come tutti gli abitanti del quartiere.