C’è il concerto… traffico interdetto e disagi sulla Ss7.

L’ordinanza dirigenziale del Comune di Matera è stata protocollata il 1 agosto scorso, ma pochi- tranne quanti consultano abitualmente l’albo pretorio- erano a conoscenza del traffico interdetto per tutta la giornata del 3 agosto, a partire dalla mezzanotte, lungo il tratto della statale 7 che conduce alla Cava del Sole, in occasione del concerto del cantante Blanco. E automobilisti, camionisti, aldilà di frontisti e altre categorie, hanno dovuto fare marcia indietro. Alcuni incazzati per la deviazione, altri armati di pazienza . Resta il nodo della comunicazione che va fatta per tempo e con una segnaletica di ”avvicinamento”. Se i provvedimenti restano sui siti web non se li ”fila” nessuno o quasi e possiamo fare altri esempi in materia. Si creano incomprensioni e disagi. Altra decisione per il concerto di Riccardo Cocciante, dove la strada resta interdetta dalle 18.30 alle 24.00 fino a cessato bisogno, come accaduto finora per altri concerti.



IL TESTO DELL'ORDINANZA

Il Dirigente

Premesso che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 214/2022 del 14.06.2022 l’Amministrazione

Comunale ha inteso patrocinare la manifestazione Festival “Sonic Park Matera 2022” che

avrà luogo presso la Cava del Sole “David Sassoli” dal 16 luglio al 3 agosto 2022;

– con nota datata 28/07/2022, il sig. Alfarano, in qualità di Presidente dell’Associazione

culturale PHOENIX con sede in Matera (MT) alla via dei Bizantini n. 13, ha richiesto, in

occasione del sold out registrato per il concerto indicato in oggetto e in vista del notevole

afflusso delle persone, che raggiungeranno l’area del concerto con largo anticipo, di disporre

la decorrenza dei divieti e delle limitazioni a partire dalle ore 00:00 del 3 agosto 2022;

Visti i verbali della C.P.V.L.P.S. del 22 e 26 luglio 2022 rispettivamente di esame del

progetto e di sopralluogo del sito, ai fini dell’aumento della capienza fino a 7.000 posti in

piedi, nei quali è stata prevista, fra l’altro, la prescrizione secondo cui in occasione degli

eventi dovrà essere richiesta a cura del gestore del sito l’interdizione del traffico veicolare

sulla S.S. 7 Appia (per il tratto di competenza), al fine di scongiurare pericolo per la pubblica

e privata incolumità e per la sicurezza del traffico;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R.

n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

O R D I N A

il giorno 03 agosto 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno:

– la sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla ex S.S. 7, dal Km 579+600 al

Km 580+750 –tratto di competenza comunale;

– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati,

sulla ex S.S. 7, dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di competenza comunale;

– l’istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di

collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La

Gravinella”.

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati secondo

segnaletica mobile in Via San Vito;

– l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta sulla strada di collegamento

tra la Ex S.S. 7 e il piazzale antistante il cash and carry SILDA (C.da La Vaglia).

Limitatamente al tratto di strada di competenza comunale ex S.S. 7, sono esclusi dal

presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, quelli di soccorso in servizio di

emergenza e i bus navette utilizzate per il trasporto degli spettatori, i veicoli dei residenti e

quelli a servizio delle persone diversamente abili per il solo transito, autoveicoli ad uso NCC

e Taxi nonché i veicoli accreditati muniti di PASS e preventivamente comunicati dalla

società.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del

C.d.S., compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, ha facoltà di provvedere

all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute

necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

L’organizzatore dell’evento “Sonic Park Matera 2022” dovrà provvedere, a proprie cure e

spese all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni

imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla

realizzazione delle predetta iniziativa, tenendo sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni

diretti ed indiretti che possono comunque derivare in connessione e/o dipendenza

dell’iniziativa in argomento.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o

Documento di Consultazione

Matera, 01/08/2022

Il Dirigente

PAOLO MILILLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

persone che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente atto.

