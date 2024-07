C’è fuzz d’ quen murt…dal rudere di via san Pietro Caveoso

Per residenti, frequentatori dei rioni Sassi, e in particolare del Caveoso, l’area del ” Fontanino d’ Parobbl” prossimo a rudere privato si presume- da dove escono dei rovi, è impraticabile a causa di una puzza che sa tanto di qualcosa in decomposizione. E con il caldo il tanfo è insopportabile. In dialetto si dice ” fuzz d’ quen murt”, puzza di cane morto. Angelo Giannella ci ha segnalato il problema e sensibilizzato gli amici del comitato Sassi, che si sono attivati con una segnalazione ai vigili urbani. Se ne parlerà appena possibile, ma quel punto va pulito periodicamente, altrimenti è facile ironizzare- soprattutto sui social- che siamo nella capitale della puzza. Si provveda.