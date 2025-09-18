C’è anche Matera per “Il Pranzo della Domenica degli Italiani” (Collegamento RAI/21 settembre)

Matera è tra le undici Città capifila (con Alba, Genova, L’Aquila, Lecce, Livorno, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona), oltre ad altri Comuni partecipanti (elenco e dettagli sull’iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata: https://www.ancicomunicare.it/il-pranzo-della-domenica-anci-masaf/),le cui piazze -Domenica 21 settembre- ospiteranno il “Pranzo della Domenica degli Italiani”. Trattasi dell’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero della Cultura e da ANCI nell’ambito della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il pranzo della domenica come momento identitario e inclusivo, patrimonio di gesti, riti e socialità capace di unire generazioni diverse e di raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo. L’iniziativa intende trasformare questo rito domestico in un patrimonio condiviso, espressione viva della cultura italiana, in attesa della votazione finale sull’inclusione nel patrimonio immateriale UNESCO che si terrà a Nuova Delhi il 10 dicembre 2025. Si tratta di un appuntamento di rilievo, che prevede collegamenti in diretta televisiva su Rai 1 dalle varie Città (tra le 14,00 e le 15,30) all’interno della trasmissione “Domenica In“, condotta da Mara Venier. Nell’occasione sarà presentato “Vai Italia“, l’inno di supporto alla candidatura UNESCO realizzato da Al Bano e Mogol con la partecipazione del coro di bambini di Caivano e dell’Antoniano di Bologna. Al momento non è ancora stata resa nota la location scelta dal Comune di Matera. Se sarà una piazza o se in un ambiente chiuso.

