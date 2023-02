C’è anche il maestro Carmine Iuvone (da Salandra) sul palco di Sanremo

E’ stata davvero una bella sorpresa -nella seconda serata del Festival di Sanremo- quell’annuncio di Amadeus “…dirige l’orchestra il maestro Carmine Iuvone” e poi vederlo inquadrato nello splendore di quell’eleganza concessa a questo momento topico della sua brillante e meritatissima carriera. Partito da Salandra verso la Capitale per studiare altro, ma con una grande ed innata passione per la musica che ha coltivato con caparbietà, prima come autodidatta e poi via via affinato negli studi, Carmine (che spazia tra contrabasso/violoncello/tromba/flicorno/trombone e quant’altro) è un esempio brillante di come si possa realizzare il sogno della propria vita credendoci, lavorando duro e senza mollare di un millimetro. L’abbiamo conosciuto molti anni fa quando muoveva i primi passi nel mondo della musica e poco dopo ci colpì quella interessante ed originale esperienza di Bottega Glizer che, purtroppo, non ebbe la fortuna che meritava. C’era una originalità forse troppo avanti per quel periodo in quelle otto tracce. Ma tant’è! Poi ogni tanto ricevevamo notizie di sue collaborazioni sempre più importanti…. con Tosca (https://giornalemio.it/eventi/carmine-iuvone-musicista-salandrese-nellultimo-videoclip-di-tosca/) e da ultimo con Salmo,

passando per Francesco Forni e Yuma (per cui ha orchestrato archi e fiati di Mille notti, il brano che vinse Sanremo giovani nel 2021) giusto per esemplificare, oltre che la cura di musiche di performance teatrali (Anna dei miracoli). Tutto questo senza perdere mai il legame con le sue radici, la sua terra, la sua Salandra in cui torna per dare corpo e arte al festival Storie Parallele. E con un grosso in bocca al lupo, apprestiamoci ad apprezzare questa ulteriore meritata tappa verso il top del nostro conterraneo. Occhio, dunque, alla TV nelle prossime sere del festival in cui lo rivedremo nel tempio della musica italiana dirigere la bionda SHARI in gara con il brano “Egoista“. Ad maiora!