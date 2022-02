…pessima, naturalmente, sul piano del decoro e della funzionalità. Ci si doveva pensare nella Prima Repubblica con l’interramento della rete dei servizi, ma i cavi elettrici o della telefonia, accanto ai tiranti per varie funzioni sono rimasti dov’erano. E fanno parte del paesaggio. Servono investimenti e progetti e tanto amore per la città, che non vediamo tra gli amministratori degli Enti che dovrebbero occuparsene, salvo a baloccarsi con i post sulla bellezza delle potature,che lasciano a vista i globi degli organi illuminanti opacizzati o strazozzi di escrementi di volatili. Difetti da campo visivo? Ottusità, far finta di nulla o assenza di devozione a Santa Lucia, protettrice della vista? Il nodo è qui. Fa bene Antonio Serravezza a segnalare, non è la prima volta, che quel patrimonio andrebbe preservato. Ma non ci meravigliamo più di tanto se la devastazione di Murgia Timone è un esempio di colpevole ”silenzio assenso” trasversale. Resta il problema dei cavi volanti. Attendiamo che qualcuno attivi una richiesta o un progetto con le società di servizi per vedere come, quando, e cosa si può fare e con quali risorse. Servono disegno di città, volontà e memoria…ed è questo il punto.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Tutti noi abbiamo un angolo di piazza, il centro storico, un palazzo, una chiesa, una via o un parco di Matera, che ci è rimasto nel cuore, non solo perché è bello, ma anche perché ad esso associamo un momento particolare ed entusiasmante del nostro vissuto. A chi non è capitato di dare il primo bacio nella piazzetta caratteristica dei Sassi, o di fare una chiacchierata con un amico sulle scale del sagrato di una chiesa. E il ricordo si fa tanto più vivo quanto più suggestivo, affascinante o mozzafiato era il paesaggio, l’ambientazione in cui certi fatti ci sono accaduti. Spiace e fa indignare se questi luoghi amati si trasformano in selve di antenne televisive e parabole, in spazi di accoglienza obbligata per scritte, cartelli o per manifesti e parcheggi, esempi di uno sviluppo paesaggistico non pensato e di progettazioni poco coerenti. Perché non liberarci finalmente dall’assuefazione al brutto cui ci siamo abituati nei rioni Sassi e pretendere che il nostro patrimonio naturale, artistico ed architettonico unico al mondo resti integro e pulito?