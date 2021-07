“Fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente sul lavoro accaduto giovedì a Potenza che ha portato alla morte, sabato, di un lavoratore edile del capoluogo“.

A chiederlo è il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo che aggiunge: “Stupisce la circostanza che di questo ennesimo grave infortunio sul lavoro non si sia saputo nulla, nemmeno da fonti istituzionali, fino al tragico epilogo della vicenda e alla decisione della famiglia di donare gli organi“, e parla di “catena di silenzi e omissioni che non è accettabile e su cui la magistratura dovrà fare i dovuti accertamenti. Non può esserci riservatezza davanti alla catena di infortuni mortali che sta insanguinando questa fase di ripresa economica“.

Cavallo rilancia la necessità di “investire sui controlli e su una campagna capillare di sensibilizzazione che deve riguardare tanto il contesto delle imprese, con particolare attenzione ai settori più esposti, quanto le situazioni informali e domestiche, più difficili da controllare e dove spesso il rischio infortunistico è sottovalutato“.