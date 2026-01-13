martedì, 13 Gennaio , 2026
HomeCronacaCavallo (Cisl): abrogare norma sui vitalizi e destinare i fondi per riduzione...
Cronaca

Cavallo (Cisl): abrogare norma sui vitalizi e destinare i fondi per riduzione rette anziani in residenze

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

«Lo abbiamo detto quando la norma fu approvata nottetempo dal Consiglio regionale e lo ribadiamo oggi: la norma che istituisce il mini vitalizio per i consiglieri regionali è discutibile nella sostanza, nella forma e nella tempistica. Lo soluzione è una sola: abrogare la norma e destinare le risorse del fondo del contributo di solidarietà alla riduzione delle rette delle residenze socio-assistenziali per anziani non autosufficienti». È quanto afferma il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «La questione centrale, prima ancora che il profilo tecnico della norma, è il messaggio che il provvedimento lancia ai lucani. In una fase storica segnata da una profonda crisi di fiducia nelle istituzioni politiche – osserva Cavallo – l’introduzione dei mini vitalizi assume il valore di un atto di sfida di una parte consistente della classe politica regionale verso migliaia di famiglie che ogni giorno fanno i conti con difficoltà concrete: carovita, disoccupazione, emigrazione, rinuncia alle cure. Inoltre, la scelta di inserire la norma attraverso un emendamento al collegato alla legge di stabilità ha di fatto impedito un confronto aperto e trasparente, sottraendo il tema ad un dibattito pubblico consapevole. Quando si interviene su norme che incidono direttamente sul patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, la trasparenza non è un optional, ma una condizione imprescindibile. In caso contrario, il rischio è quello di ampliare ulteriormente il solco, già profondo e allarmante, come dimostrano i dati sulla partecipazione elettorale, che separa governanti e governati. Sul piano sostanziale – continua il segretario della Cisl – non possono essere ignorate le perplessità legate alla legittimità della norma. Le critiche si concentrano in particolare sulla sua possibile efficacia retroattiva e sul controverso richiamo al principio dell’invarianza di spesa. Si tratta di elementi che rendono l’impianto della norma fragile dal punto di vista giuridico, a conferma del fatto che essa è maturata senza un confronto ponderato. Alla luce di queste motivazioni, il ravvedimento del Consiglio regionale è un atto doveroso, non solo nei confronti dei cittadini lucani, ma anche per salvaguardare la credibilità e la trasparenza delle istituzioni democratiche. Per questo sollecitiamo che le risorse accantonate nel fondo di solidarietà vengano utilizzate per intervenire sulle rette delle residenze socio-assistenziali per anziani non autosufficienti, i cui rincari annunciati nei giorni scorsi rischiano di mettere in ginocchio tante famiglie. In gioco non c’è una singola norma – ammonisce Cavallo – ma la fiducia dei cittadini nella politica e nella sua capacità di lavorare per il bene comune».

Guardateli, hanno la faccia di bronzo…si riprendono il vitalizio e ridono pure!

Articolo precedente
Associazione Quartiere Lanera dedica un appuntamento ai bambini
Articolo successivo
Nessuna befana… Tutto falso. Si paga tassa auto 2026 per over 70
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti