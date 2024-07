Cavalli e cavalieri della Bruna. Il generale Tataranni guida la la sfilata dei 77

E’ un binomio inscindibile, quello che lega cavalli e cavalieri della Bruna e la Santa Patrona di Matera, con una partecipazione e un rituale di preparazione che va avanti tutto l’anno per culminare nella giornata del 2 luglio, il giorno più lungo dei materani. Quando le luci delle luminarie si riflettono su elmi, corazze, lance e finimenti di quelle figure di armigeri del passato, che colpiscono per quell’incedere solenne, interrotto dal risuonare degli zoccoli e dagli inconfondibili squilli di tromba. Per il generale del corpo Angelo Raffaele Tataranni, a cavallo per la festa dall’età di 16 anni, ogni volta è una ”Prima” dove dare il massimo: lo vuole la Santa Patrona, la gente e, naturalmente, quello spirito di corpo dell’Associazione dei cavalieri presieduta da Antonio Paolicelli.



” Domani, 2 luglio- dice il generale, che ha compiuto 73 anni- ognuno di noi si prepara a una giornata impegnativa, anche per i nostri fedeli cavalli che curiamo sotto tutti gli aspetti. Il mio si chiama Valentino, ed è un ”frisone” di 10 anni. E’ nato proprio il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, nel segno dell’amore per la Festa e per la Madonna. Così è per tutti. E siamo consapevoli dell’impegno che ci attende per tutta la giornata: dal mattino a mezzogiorno , alla sera , con le processione dal rione Piccianello, fino ai tre giri e poi per lasciare che la festa si concluda in piazza Vittorio Veneto con l’assalto e la distruzione del carro trionfale”.



Quest’anno sono 77 i cavalieri che sfileranno il 2 luglio, tra questi anche otto donne e due giovanissime leve destinate a continuare la tradizione: Paola Andrulli e Francesco Ciancia. Nella formazione ci sarà anche un quarto vice generale , Nicola Gaudiano, che si aggiunge a Giuseppe Ricciardi, Vincenzo Sacco e a Nicola Colucci. Il portavessillo è Giuseppe Colonna. Due i trombettieri Cosimo Olivieri e Antonio Di Lena. Contingentato, come accade da anni, l’accesso dei cavalieri in cattedrale (16), piazza del Sedile ( 20), tutti gli altri in serata defluiranno da via Ridola. Angelo Raffaele Tataranni, cavaliere dal 1968, e generale dal 1998, ha vissuto tanti momenti della festa che sono tanta parte della sua storia.” In quasi 60 anni di partecipazione- dice Angelo Raffaele- sono cambiate tante cose e la ”sicurezza” è il fattore che regola l’economia della Festa. Anche per noi Cavalieri ci sono tanti adempimenti. Ma ci impegniamo volentieri, con senso responsabilità, perchè quel giorno vada tutto bene”. Domani il giorno più lungo…e con un bollettino meteo che annuncia pioggia. Vedremo. Che la Madonna provveda…Anche qui tempi e clima sono mutati. Angelo Raffaele Tataranni e’ pronto a montare in sella, come se fosse la prima volta…e con il carico di responsabilità che a un ‘generale’ compete. Buona Festa!