Cava del Sole: prescrizione V.Inc.A. non compatibile con date concerti programmati

Come annunciato dal Comune di Matera in mattinata, l’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata, ha pubblicato la determina dirigenziale n. 23BD.2023/D.00414 del 23 maggio 2023 avente ad oggetto: “Valutazione di Incidenza Ambientale – fase II Appropriata – Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al “Progetto di gestione della Cava del Sole sita nel Comune di Matera”. Proponente:

Comune di Matera.” Con la stessa (come potete leggere nel dettaglio consultandola VIncA – 23-5-2023 – provvedimento cava del sole matera ) oltre a precisare, ovviamente, che questo positivo parere “è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat della Z.P.S. interessata e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva fase d’esercizio di che trattasi“, vengono elencate ben undici prescrizioni a cui occorrerà obbligatoriamente attenersi. E ce ne una che sembrerebbe non essere compatibile con quanto già programmato nel sito in questione, ovvero la n.1.8 con cui si raccomanda di “realizzare i grandi eventi, nella parte esterna della Cava del Sole in numero non superiore ad uno ogni cinque giorni al fine di rendere il disturbo all’avifauna non continuativo.” Infatti, scorrendo l’elenco dei concerti per i quali è in corso la vendita dei biglietti si vede che sono diverse le date che non hanno questo lasso di tempo a separarle. A giugno sono previsti: giovedì 15 Sergio Cammariere; giovedì 29 Jethro Tull; venerdì 30 Jimmy Sax. Mentre a luglio: sabato 15 Mika, domenica 16 Placebo, martedì 18 Lazza, giovedì 20 Sfera Ebbasta, domenica 23 Nick Mason’s Saucerful of Secrets, martedì 25 Gianni Morandi, venerdì 28 Tananai, domenica 30 Articolo31. Sarà possibile risolvere la questione?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.